2019-10-01T11:56:12+03:00
Общество

Владельцы электросамокатов не хотят получать права, как мотоциклисты

Участники опроса ГИБДД ответили, что правовой статус ни к чему
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Большинство владельцев электросамокатов не хотят обзаводиться правами для передвижения по городу.Большинство владельцев электросамокатов не хотят обзаводиться правами для передвижения по городу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Две недели проходил опрос на сайте Госавтоинспекции о необходимости определить правовой статус тех, кто передвигается по городу на сигвеях, моноколесах, электросамокатах, гироскутерах. В голосовании до 30 сентября приняли участие 87 046 человек. Результаты опроса: «да, это сделать необходимо» - 18,27%, «нет, это ни к чему не приведет» - 55,15%, «мне все равно, я не использую данные устройства, и они мне не мешают» - 26,58%.

Гонки на самокатах

Данный вопрос автомобилисты поднимают давно, но на уровне обсуждений в соцсетях. А мотоциклисты снимают на камеры, как их обгоняют владельцы электросамокатов.

- ХХ-й век против ХХI-го. Парень прет на самокате со скоростью 100 км в час. Права ему не надо, номера — тоже. Штрафы получить невозможно. Стоит электросамокат 300 тысяч рублей, что дешевле машины или мотоцикла. Преимущества электросамоката ощутимы — на нем можно и по дороге ехать, и в парк спокойно зарулить. Опять же не нужно покупать топливо — зарядиться можно в любом кафе, - рассказывает байкер Кирилл Кондраков в своем youtube-канале Kondrakov MB.

Но другая сторона — страшная. Гонщики на электросамокатах все чаще становятся участниками ДТП на дорогах, но при оформлении протокола — они являются пешеходами. Хотя передвигаются эти «пешеходы» со скоростью не 4-5 км в час, а 20-90 км в час. Максимальный штраф — 500 рублей. Ввести правила вождения для владельцев электросамокатов задумались не только в России, но в некоторых странах Европы. C сентября ограничения ввели во Франции.

Приравнять в мопеду

В Москве любители покататься на самокатах и гироскутерах пока правила не соблюдают, разгоняются на тротуарах, выезжают на проезжую часть и пытаются маневрировать между автомобилями.

- Регулирование нужно, это уже давно назрело. Вот свежий пример — на Третьем транспортном кольце видел на самокате маму с ребенком. Они ехали в правом ряду, аккуратно, но очень быстро и без шлемов. Это было около 16.00, пробка была не «мертвая», что еще опаснее, когда все пытаются перестраиваться, - говорит Петр Шкуматов, лидер движения «Синие ведерки».

Проблема еще в том, что покататься на самокате — это не просто развлечение, для кого-то это средство передвижения по городу. Курьеры, доставщики пиццы мчат на них по дорогам, тротуарам c достаточно большой скоростью — около 30-40 км в час. Если столкнется с пешеходом, то синяки — это самые минимальные повреждения.

Владельцы электросамокатов всё чаще попадают в печальную статистику ДТП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владельцы электросамокатов всё чаще попадают в печальную статистику ДТП.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Поэтому нужно электросамокаты, моноколеса, сигвеи приравнивать к скутерам (мопедам) — пусть получают права категории «M». У них будет совсем другая психология, они будут понимать, что нужно быть осторожнее, что есть ответственность. Будут правила — значит их нужно соблюдать. И это не значит, что запретить кататься в парках — нет. Просто установить там, например, максимальную скорость движения 15 км в час, - считает Петр Шкуматов.

О критичности скорости, с которой передвигаются самокатчики по дорогам и тротуарам Москвы, говорит и начальник Ситуационного центра, ГКУ ЦОДД Москвы Александр Евсин. Он считает, что определить правовой статус «скоростных пешеходов» нужно.

- По тротуарам без прав и экипировки нельзя ездить на скоростях более 15-17 км в час, а на дорогах не должны превышать 40 км в час. Такой подход должен быть не только для владельцев самокатов, но и для других современных средств передвижения, - говорит Александр Евсин.

Арендовать и ехать по правилам

Купить электросамокаты со скоростью 80-90 км в час — не проблема. В интернете много объявлений, были бы деньги. Обычный самокат – 10-25 тысяч рублей, скоростной – 60-300 тысяч рублей. Причем продавать электросамокаты со скоростью 80-90 км в час не запрещено. Продавцы говорят, что их выпускают в Китае, есть модели с сиденьями. Но советуют все же надевать шлем и не ехать в потоке между машинами.

- У элетросамокатчиков такие же правила, как у велосипедистов — можно ехать вдоль тротуара, - говорят в интернет-магазине «Sky bike».

В настоящий момент электросамокаты в городе приравнены к велосипедам. Кстати, на арендованных электросамокатах не разгонишься – есть ограничения до 25 км в час. Может показаться, что на таких скоростях только кататься в парках. Но в аренду электросамокаты берут чаще по делу – например, добраться быстро до офиса.

- Цель нашего сервиса — решение проблемы последнего километра при передвижении по городу. Электрические самокаты подходят для этого, как нельзя лучше. Мы выбрали модели с приемлемой для города небольшой скоростью и возможностью быстро заменить разрядившуюся батарею, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе «Делисамокат».

При этом компания установила дополнительные ограничения: разогнаться быстрее, чем 20 км в час не получится, а сам сервис доступен только с 18 лет.

- Мы помогаем добраться из пункта «А» в пункт «Б», минуя пробки на загруженных улицах в центре. Помогаем добраться от дома до метро или до остановки общественного транспорта. Решаем сугубо логистические задачи, для чего необходим средний скоростной режим. Принцип работы похож на городской велопрокат, поэтому и регулируют нас те же правила, - добавили в пресс-службе «Делисамокат».

И вот именно с арендованными электросамокатами получается следующая ситуация, если их приравняют к транспортному средству, то нужно будет всем получать права (как на мотоцикл), а это время, обучение, деньги на документы. Сейчас же можно без прав взять самокат. А желающих в столице уже около 100 тысяч человек (данные по регистрации в мобильном приложении проката).

КСТАТИ

Правила пользования электросамокатов в аренду в Москве:

- в прокат самокат дадут только совершеннолетним. Передавать самокат детям или ездить на нем вместе с ребенком категорически запрещено;

- кататься рекомендуется по велодорожкам, а при их отсутствии – крайняя правая полоса (если она не занята);

- не ехать по тротуарам;

- не прыгать с бордюра;

- вход в метро с электросамокатом разрешен, но кататься на нем там строго запрещено;

- рекомендован шлем, как элемент защиты.

В ТЕМУ

Электросамокаты в Москве: «убийцы» или транспорт будущего

«Войны» водителей с велосипедистами периодически вспыхивают, но это редкость, ведь в Москве с каждым годом улучшается инфраструктура – создано уже 773 км велодорожек. А вот любители покататься на самокатах и гироскутерах пока правила не соблюдают, разгоняются на тротуарах, выезжают на проезжую часть и пытаются маневрировать между автомобилями. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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