2019-10-01T13:21:44+03:00
Экономика

Минфин заставит олигархов платить налоги в России

Даже если они живут в стране всего три месяца в году
Евгений БЕЛЯКОВ
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Минфин предлагает сократить вдвое срок нахождения в России для получения статуса налогового резидента.Минфин предлагает сократить вдвое срок нахождения в России для получения статуса налогового резидента.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на ближайшие три года. Одно из главных нововведений касается статуса налогового резидента. Так называют людей, которые обязаны платить налоги внутри страны. Сейчас, чтобы получить такой статус, нужно находиться в стране не меньше полугода - 183 дня. Минфин предлагает сократить его вдвое - до 90 дней. То есть вынудить богатых людей чаще платить деньги на родине.

Объясним. Не секрет, что собственниками крупных заводов, газет и пароходов многие олигархи являются не напрямую, а через иностранные компании - офшоры. В 2015 году власти решили вернуть активы в страну. По принятому тогда закону даже если компания иностранная, но владелец постоянно живет в России (является налоговым резидентом), то и раскрывать отчетность этой компании, и платить налоги с ее прибыли он обязан в нашей стране. После этого часть богатых людей стала специально как можно чаще уезжать за рубеж и проводить там больше времени, чтобы не платить лишнего в России. Как говорится, совместить приятное (отдых в каком-нибудь Лондоне или Монако) с полезным (экономия денег).

Как правило, такой уловкой пользуются владельцы больших холдингов и, справедливости ради, не всегда по доброй воле. В офшорах компании регистрируют не только ради сокрытия доходов. Чаще всего зарубежная юрисдикция нужна для более удобного совершения международных сделок. А налоги и различные сборы со всех предприятий, которые находятся на нашей территории, и так платятся в отечественный бюджет. То есть речь идет не обо всех налогах, а только с тех компаний, которые номинально находятся в чужой юрисдикции, но имеют прибыль, полученную в России.

Если предложения Минфина примут, минимальный срок пребывания в России сократится до 90 дней в год. То есть, если человек провел в стране три месяца, то он автоматически станет резидентом и обязан будет заплатить налог с дохода, полученного за рубежом. Как считают эксперты, часть богатых людей в результате этой реформы снова станут налоговыми резидентами. Если поймут, что им не под силу выполнить более жесткие условия.

Но другая часть все равно захочет избежать лишних трат. В основном те, кто давно живет за границей. Для таких людей в Минфине предлагают принять еще одну поправку - о центре жизненных интересов. Ее суть - даже если бизнесмен пробыл в России меньше трех месяцев, он все равно будет считаться налоговым резидентом, если у него здесь есть недвижимость, экономические и личные связи. И если дни, проведенные за границей, посчитать легко, то крепость личных связей налоговики, видимо, будут определять на глазок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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