2019-10-01T12:34:15+03:00
Телевизор

Как бездарность пробивается на телевидении

В новом шоу "Щас спою" на сцену выйдут люди, начисто лишенные вокальных способностей
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Участники шоу неплохо выглядят, а вот поют, мягко говоря, так себе.Участники шоу неплохо выглядят, а вот поют, мягко говоря, так себе.Фото: Первый канал
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Шоу "Голос" в своих многочисленных возрастных форматах многих заставило поверить в то, что в России чуть ли не каждый второй обладает роскошными вокальными данными. К счастью, это не так, и количество бездарей среди наших соотечественников продолжает держатся на стабильно высоком уровне. Вот только в телепередачи этих бравых ребят и девчат отчего-то не зовут. Обидно? Да не то слово! В Америке за такую явную дискриминацию всех бы давно уже засудили, но в России восстановить справедливость решили более мирным способом - взяли да запустили шоу для тех, кому медведь на ухо наступил.

Отбор в новый проект был сверхжестким - к участию в конкурсе не допускались не только профессионалы и выпускники музыкальных школ, но и даже обычные люди, имеющие слух. В итоге в проект попали 30 самых безголосых претендентов. Помимо отсутствия способностей, всех их объединяет неукротимое желание петь - тот самый внутренний мотор, который порой заставляет людей выдавать поразительные номера на свадьбах и в караоке-клубах.

К сожалению, в новом шоу все же не пойдут до конца и не отдадут победу тому (или той), кто споет хуже всех. Триумфатором объявят участника, чье выступление, скажем так, причинит окружающим наименьший акустический вред - стало быть, победит лучший из худших.

Что касается правил, то в каждом выпуске «Щас спою» сразятся пять «вокалистов». Победителя определят зрители в зале. Особой фишкой шоу станет видеономер, который мы увидим сразу после живого выступления конкурсанта - в клипе нас ждет "вылизанная" версия той же песни, записанная "певцом" в студии после многочасовых репетиций с лучшими педагогами.

Вести программу будет известный шутник и меломан Гарик Мартиросян.

Первый канал, «Щас спою», с 6 октября по воскресеньям в 18:10

ИСТОЧНИК KP.RU

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