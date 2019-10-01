2019-10-01T12:37:05+03:00
Телевизор

Почему Александр Михайлов не мог наладить отношения с сыном

Что на ТВ приготовили к 75-летию народного артиста России Александра Михайлова
Глеб ГУБАРЕВ
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Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби».Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби».
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Мало кто задумывался о том, что самая известная роль Михайлова стала для него, пожалуй, самой нетипичной. Зрители привыкли видеть его на экране мужчиной уверенным, даже жестким - неслучайно актеру часто доставались роли военных, руководителей, спортсменов. А в комедии "Любовь и голуби" статного красавца превратили в деревенского недотепу и, как выяснилось, не прогадали. Возможно, все дело в актерской харизме, которая у Михайлова столь сильна, что зритель готов был принимать его в любом, даже неожиданном образе.

О том, чем Александру Яковлевичу пришлось пожертвовать ради этого успеха, расскажет новый документальный фильм «Кино, любовь и голуби» (Первый канал, 12:15), который выйдет в эфир в день рождения артиста 5 октября. Авторы также расскажут о непростой личной жизни Михайлова, который, покинув первую жену Веру Мусатову, из-за этого долго не мог наладить отношения с сыном Константином, известным теле- и радиоведущим.

Еще один документальный проект - посвященный актеру фильм из цикла "Линия жизни" - будет показан 5 октября на канале "Культура" в 14.25. Не останутся зрители в этот день и без художественных фильмов с участием юбиляра. Мы увидим классические хиты Михайлова - "Одиноким предоставляется общежитие" (Первый, 13.20) и "Мужики!.." (Первый, 16.00), а также чуть менее известную картину "Белый снег России" ("Культура", 15.15), в которой Александр Яковлевич сыграл знаменитого шахматиста Александра Алехина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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