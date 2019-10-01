2019-10-01T12:42:00+03:00
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У Павла Деревянко новые длинноногие подружки

7 октября в эфире стартует новый комедийный сериал "Дылды", рассказывающий о похождениях тренера женской волейбольной команды
Глеб ГУБАРЕВ
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Героя Павла Деревянко окружают очень симпатичные и очень спортивные девушки. Фото: СТСГероя Павла Деревянко окружают очень симпатичные и очень спортивные девушки. Фото: СТС
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Завязка сюжета "Дылд" многим покажется знакомой, ведь что-то подобное мы уже видели пару лет назад в фильме "Тренер". В нем, напомним, героя Данилы Козловского, успешного футболиста сборной России и московского "Спартака", за плохое поведение отовсюду выгнали, и он отправился учить уму-разуму игроков маленькой провинциальной команды.

В "Дылдах" персонажу Павла Деревянко из-за скверного характера тоже пришлось забыть о сытой и успешной жизни в столице и переехать в провинцию, где его уже ждет команда - правда, не футбольная, а волейбольная, да к тому же женская. В результате Михаил Ковалев (именно так зовут героя Деревянко) как будто постоянно принимает контрастный душ: вместо Москвы - Тьмутараканьск, вместо элитного дивизиона - студенческий чемпионат, вместо гламурных спонсоров - хозяин местной птицефабрики, финансирующий горе-команду.

В отличие от "Тренера", в котором Данилу Козловского терзали прямо-таки шекспировские страсти, в "Дылдах" трагедия уступит место комедии, а в ней, как мы знаем, Павел Деревянко чувствует себя как рыба в воде. Основой для забавных ситуациях будут дурные манеры столичного мачо, привыкшего относится к слабому полу строго потребительски. В Москве с такими взглядами на жизнь Михаилу Ковалеву было легко и комфортно, а вот провинциальные волейболистки "джентльменские" замашки нового наставника примут в штыки. Придется Ковалеву искать способы извиниться перед девушками - одной из тренерских находок станет приглашение Сергея Лазарева, который в сериале играет самого себя. По сценарию певец исполнит для девушек пару своих хитов и поможет наставнику наладить отношения с командой.

СТС, "Дылды", с 7 октября, понедельник-четверг, 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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