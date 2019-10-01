И взятка самому себе, и срок как за жестокое убийство?

3 октября Московский городской суд приступит к рассмотрению по существу апелляции экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Весной 2019 года Тверской суд столицы приговорил госслужащего к беспрецедентному для России сроку - 15 годам заключения в колонии строгого режима! Мало того, что ни один отечественный чиновник не наказывался так жестко. В нашей стране за убийство обычно дают вдвое меньше…

Но, возможно, для Игоря Пушкарева появился шанс на существенное смягчение решения суда. В понедельник Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинова, осужденному за применение насилия к сотруднику Росгвардии, реальный срок условным. В обоих случаях доказательства виновности фигурантов дел были весьма сомнительны.

ЗА ЧИНОВНИКА НЕ ВСТУПЯТСЯ

Инцидент с Павлом Устиновым произошел 3 августа во время одного из несогласованных митингов. Разгар дня. Пушкинская площадь. Вышел актер из метро, вызванивает по «мобильному» приятеля, с которым договорился встретиться в центре Москвы. К митингу никакого отношения не имеет — стоит спокойно у здания. Что называется, никого не трогает. А дальнейшее развитие событий увидело полстраны на видеозаписи: сотрудники «Росгвардии» подходят к молодому человеку, а тот от неожиданности пытается вырваться. В результате один из силовиков получает вывих плеча.

Казалось бы, чуть ли не бытовая история. Но уже упоминавшийся Тверской суд Москвы приговаривает Павла Устинова к 3,5 годам заключения.

Решение суда первой инстанции вызвало настоящий шквал возмущения в творческом сообществе. Коллеги по актерскому цеху опубликовали в соцсетях сотни комментариев и видеороликов в поддержку Павла. Мосгорсуд , в итоге ,снизил наказание актеру до одного года условно.

Быть может это звучит странно, но истории Павла Устинова и Игоря Пушкарева очень похожи. В первую очередь — курьезностью вины. Другое дело, что за чиновника никто не вступится, даже если он на самом деле не виновен. В нашей стране госслужащие в глазах остального сообщества априори считаются коррупционерами, на которых пробы негде ставить.

А что делать, если это не так?

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Богатство фантазии — отличительная черта судебной системы. А как еще объяснить решение суда первой инстанции, определившего, что перечисление денег со счетов созданного Пушкаревым-предпринимателем холдинга «Востокцемент» на счета Пушкарева-мэра взяткой, которую первый заплатил второму?

С этого момента жителям Владивостока становится понятен основой процессуальный нюанс дела. А всем остальным расскажем, что в конце 90-х компания «Востокцемент» из небольшого бизнеса выросла в крупнейшего производителя стройматериалов на Дальнем Востоке. В 2008-м основатель холдинга Игорь Пушкарев участвовал в выборах мэра столицы Приморья. И успешно их выиграл.

Но перейдя на государственную службу Пушкарев не смог отказаться от бизнеса. Да, формально предприятие было оформлено на мать и брата Андрея. Но реально продолжал им руководить. В частности, в материалах дела показано, что Андрей (гендиректор компании) отпрашивается в отпуск у брата Игоря (мэра города), как получает его согласие на выплату сотруднику премии, как согласует с ним график отпусков работников и другие вопросы по «Востокцементу». Игорь утверждал и зарплату брату и бонусы за его успешную работу. То есть Пушкарев-старший не только оставался по факту у руля холдинга, но и держал под контролем все его финансовые потоки. Все перечисленные выше факты имеются в материалах дела - правоохранительные органы прослушивали телефонные переговоры мэра с 2010 по 2015 годы.

Но в то время ФСБ и СК не нашли доказательства вины Пушкарева. Правоохранители неоднократно выносили отказ в возбуждении уголовных дел. Однако в 2016 году появилось нынешнее дело о взятке, которую Пушкарев, по сути дела, дал самому себе.

БИЗНЕСМЕН ВО ВЛАСТИ

Прямых доказательств факта взятки в уголовном деле Игоря Пушкарева нет (хотя, повторимся, «слушали» его долго).

Компания «Востокцемент» активно сотрудничала с муниципальными предприятиями в благоустройстве Владивостока. Свои обязательства выполняла четко. Одни эксперты говорят, цемент предприятие отгружало по завышенным ценам, другие утверждают, что на тот момент они именно такими и были. Но остается фактом, что когда долг муниципалитета перед «Востокцементом» практически достиг миллиарда рублей, то его списали. Проще говоря, Пушкарев-мэр переложил свой долг на плечи Пушкарева-бизнесмена. По словам свидетелей, тем самым он предполагал «политически выиграть», сэкономив городской казне внушительную сумму.

Однако суд не принял во внимание данный расчет экс-мэра, предпочтя расценить маневры градоначальника как взяточничество и злоупотребление должностью.

Теперь Мосгорсуду необходимо выполнить работу нижестоящей инстанции, восстановив реальную картину случившегося. Скорее всего, в деле Пушкарева будут обнаружены признаки незаконного предпринимательства (а они на самом деле есть!). Но будем надеяться, что суд вряд ли интерпретирует их как букет коррупционных преступлений от взятки до превышения полномочий.