2019-10-01T13:12:52+03:00
Умные вещи

ВКонтакте запустит образовательную платформу

Авторы смогут бесплатно размещать на ней свои курсы
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Сейчас ВКонтакте проводит отбор авторов, чьи марафоны будут представлены на платформе уже при её запуске.Сейчас ВКонтакте проводит отбор авторов, чьи марафоны будут представлены на платформе уже при её запуске.
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ВКонтакте анонсировала платформу для образовательных марафонов. Авторы смогут бесплатно размещать на ней свои курсы, а пользователи — проходить их в любое время.

Чтобы создать проект для платформы, не нужны специальные навыки — всё происходит в привычных статьях ВКонтакте. Авторы наполняют марафон уже опубликованными или эксклюзивными материалами: подкастами, видео или текстами, — а в конце каждой главы добавляют задание для проверки знаний.

Создатели получают подробную статистику о марафоне: количество просмотров и прохождений, переходов в сообщество и на сторонние ресурсы, а также число участников, которые прошли каждую главу. Чтобы привлечь больше слушателей, можно разместить прямую ссылку на курс в сообществах, учебных материалах, презентациях или на сторонних ресурсах. При этом пользователям, которые захотят изучить курс, не нужно будет переходить на сторонние сайты и дополнительно регистрироваться.

Сейчас ВКонтакте проводит отбор авторов, чьи марафоны будут представлены на платформе уже при её запуске. Чтобы участвовать в нём, нужно до 1 ноября подать заявку. Победители получат дополнительные бонусы: консультации по созданию марафонов, дополнительный рекламный бюджет и помощь в продвижении курсов.

Когда платформа запустится, опубликовать марафон сможет любой человек, который хочет поделиться своими знаниями. Достаточно иметь публичную страницу ВКонтакте.

Ирина Шубина, директор по развитию бренда работодателя ВКонтакте:

«ВКонтакте уже сейчас много образовательного контента: научно-популярные СМИ, образовательные сообщества, публичные страницы просветителей. Мы хотим, чтобы новая платформа не ограничивалась только академическим сообществом. Любой создатель контента — от учёного до администратора паблика — сможет сделать свой марафон. Зачем им это? Для самых разных задач. Преподавателям вузов и школ — чтобы разместить дополнительные материалы для учеников, бизнесу — завоевать доверие клиентов, авторам онлайн-курсов — расширить аудиторию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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