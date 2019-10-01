2019-10-01T14:04:56+03:00
Спорт

Прыгунью Марию Лацискене признали русской

Наши спортсмены, которые выступают на чемпионате мира под белым флагом, продолжают побеждать
Сергей КИРИЛЛОВ
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Мария Лацискене стала трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.Мария Лацискене стала трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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ЗОЛОТОЙ РЕКОРД

Непобедимая! Именно так теперь называют нашу золотую прыгунью в высоту Марию Лацискене (Кучину), которая на чемпионате мира в Катаре вновь взяла золото. Теперь 26-летняя спортсменка — трехкратная чемпионка мира! Это рекорд, до нее три спортсменки побеждали на ЧМ только по два раза (Стефка Костадинова, Хестри Клоэт, и Бланка Влашич). А если учесть, что мировые первенства проходят раз в два года, то это значит, что Мария находится на вершине уже более четырех лет. Всего же на официальных стартах Лацискене преодолела планку на высоте 2 метра и выше 76 раз!

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС

Кстати, для России эта золотая медаль стала второй на турнире в Катаре. Днем ранее первое место в прыжках с шестом заняла Анжелика Сидорова. Кстати, первую победу российских спортсменов, которые в Дохе выступают в нейтральном статусе, организаторы постарались не заметить. На сайте чемпионата мира информации о женских прыжках с шестом просто не было, вроде бы как они и не проводились. Не было России и в неофициальном медальном зачете.

Но Лацискене своей яркой победой поставила Международную федерацию легкой атлетики (IAAF) в неудобное положение и им все же пришлось признать, что победительница — россиянка. Хотя, даже здесь они попытались принизить ее заслуги.

«Ласицкене не берет высоту 2,08 метра (пошла на свой личный рекорд — Авт.), и честно говоря, она не была близка к этому ни в одной из трех попыток, но это не имеет значения: авторизованный нейтральный атлет (РУССКАЯ, давайте не будем это отрицать) берет золото в прыжках в высоту благодаря меньшему количеству попыток на 2,04», – появилось сообщение в текстовой трансляции на официальном сайте IAAF.

ВОКРУГ АРЕН

Мария Лацискене в последнее время не только штампует золотые медали, но и жестко критикует руководство Российской федерации легкой атлетики, которое «ничего не делает», чтобы вернуть нашим легкоатлетам флаг и гимн. А на днях Лацискене у себя в Инстаграм и вовсе заявила: «Если вновь отстранят РУСАДА (Российское антидопинговое агенство), то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио (куда наших легкоатлетов не пустили - Авт). Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде».

Мария Лацискене часто критикует руководство Российской федерации легкой атлетики, обвиняя в бездействии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Лацискене часто критикует руководство Российской федерации легкой атлетики, обвиняя в бездействии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А дело серьезное, ведь РУСАДА через две недели вновь могут лишить лицензии. Глава РУСАДА Юрий Ганус бьет тревогу и на днях написал открытое письмо, в котором прямо обвинил Олимпийский комитет России и «некоторых других власть держащих в нашей спортивной среде» (читай — Министерство спорта) в давлении на РУСАДА, которое старается работать по международным стандартом.

Словом, этот клубок еще распутывать и распутывать… А пока порадуемся победам наших атлетов, которые разбираются со своими соперниками гораздо техничнее, чем наши спортивные чиновники.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Доха (Катар)

Женщины. Высота. 1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04. 2. Ярослава Могучих (Украина) – 2,04. 3. Вашти Каннингам (США) – 2,00.

Женщины. Шест. 1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,95. 2. Санди Моррис (США) – 4,90. 3. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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