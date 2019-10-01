Конфеты и торты приравняют к сигаретам

Вот захотелось вам купить любимую шоколадку к чаю. Подходите к прилавку. А там на этикетке напечатал оскал из гнилых зубов. Со страху бежите в отдел за мороженным — там вас пугают толстыми животам и прыщах. Как говорится, приятного аппетита!

Пугать сладкоежек «страшными картинками» предложили в Госдуме. Так депутаты намерены объяснить людям, что сахар в больших дозах убивает. Да и вообще конфеты и торты хотят приравнять по опасности к сигаретам.

- Продажу сладкого ограничивать не нужно, достаточно сделать правильную маркировку в рекламе. По примеру сигарет и табака, - сказал «КП» зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. - В рекламном ролике или на коробке конфет пишем: «Это вредит вашему здоровью!» Ведь не все родители знают, сколько шоколадок можно дать своим детям. И предупреждать об опасности просто необходимо.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но в Госдуме на этой идее не останавливаются, и хотят приструнить не только рекламщиков, но и самих производителей.

- Из чего делают, например, «птичье молоко»? Это сплошное пальмовое масло и порошок вместо молока, - объяснил «КП» депутат Виталий Милонов. - Вот в Европе человек в магазине имеет выбор: купить мороженное ребенку с сахаром или без. У нас везде сыпят отраву — без сахара почти ни одна газировка не продается. Качественные продукты можно производить в нашей стране, от этого цена на товары не повысится. Только наоборот станет развиваться наша экономика, фермеры получат заказы. А пока все эти торты и шоколадки вызывают прыщи, рак, сахарный диабет и гипертонию. На коробки конфет нужно не просто предупреждение ставить, а клеить «страшные картинки» с гниющими руками и гнилыми зубами. Так люди смогут отвязаться от этой привычки. Ведь сахар по привыканию, равен наркотикам и никотину.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.Фото: Олег ЗОЛОТО

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