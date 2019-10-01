"Мой социальный центр" в Марьиной роще научит старшее поколение рисовать и играть в аэрохоккей

В Москве открыли новый городской клуб "Мой социальный центр" в Марьиной роще. Пространство создали для жителей Москвы старше 55 лет. Место живого общения, где москвичи проводят время с семьей и друзьями 1 октября посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Центры социального обслуживания были созданы для того, чтобы начислить пособия, а это немножко другое - люди старшего поколения могут пообщаться, - сказал Сергей Собянин.

- У нас раньше не было места для встреч. Мы приходим сюда общаться, готовить. Необязательно быть пенсионером, мой сын приходит поиграть на бильярде, в шахматы. Нам организовывают экскурсии, - рассказывает посетительница центра Анна.

Пространство создали для жителей Москвы старше 55 лет.Фото: Алиса ТИТКО

- Таким центром мы не ограничиваемся. В рамках "Московского долголетия" есть и другие программы, есть занятия в спортивных школах, - сказал мэр города. - Посмотрим, как этот проект будет функционировать, будет ли востребован. Вижу, что вам очень нравится. Будем стараться делать в других районах.

Здание на Сущевском Валу отремонтировали, купили необходимое оборудование и мебель. Создали парковку на 10 машиномест. Теперь в клубе ежедневно проходят лекции, мастер-классы, тематические мероприятия, творческие встречи с известными персонами, городские фестивали.

В спортзале можно заниматься танцами, пилатесом и гимнастикой. В тихой гостиной есть клуб чтецов, театр, клуб вязания, в медиа-гостиной - клуб любителей технологий, клуб здоровья и компьютерные курсы. В творческой мастерской проводят курсы "Секреты карандашного рисунка" и "Рисуем как Пикассо". Кулинарную студию больше любят посещать женщины. Они учатся готовить актуальные блюда и посещают уроки "Здорово жить".

Здание на Сущевском Валу отремонтировали, купили необходимое оборудование и мебель.Фото: Алиса ТИТКО

Конкретно

7 уникальных локаций в клубе "Мой социальный центр":

- актовый зал для лекций, мастер-классов, концертов, вечеринок, творческих встреч;

- спортивный зал для танцевальных вечеров, занятий фитнесом, йогой, зумбой и спортивной гимнастикой;

- кулинарная студия (кафе) для совместного приготовления любимых блюд, лекций о здоровом образе жизни и семейного чаепития;

- шумная гостиная для веселых игр большой компанией, турниров в дартс, настольный футбол, теннис, аэрохоккей и бильярд;

- медиагостиная для просмотра видеофильмов и уютной беседы небольшой компанией, уроков по компьютерной грамотности;

- тихая гостиная для шахматных турниров и литературных клубов, чтения и поэтических вечеров;

- творческая мастерская для совместных занятий рукоделием, кройкой и шитьем, фигурной лепкой, гончарным мастерством, живописью и другими видами творчества и искусства.

Важно

"Мой социальный центр" в Марьиной Роще работает 7 дней в неделю с 10.00 до 21.00. Адрес: Сущевский Вал, 31 строение 2. Все услуги центра бесплатны.

Новинки "Московского долголетия":

В новом осенне-зимнем сезоне программа секций и кружков была расширена и обновлена. На данный момент открыт набор в 240 спортивных групп. Участники программы смогут заниматься 24 новыми видами спортивных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, бильярд, городки и другие.

- Впервые этой зимой будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно будет посетить лыжные тренировки, в 17 парках будет организовано катание на коньках, - рассказали в мэрии Москвы.

В новом сезоне учебные программы предложат а МГУ им. Ломоносова, Тимирязевской академии, Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, РЭУ им. Плеханова, Московском государственном университете пищевых производств. А также москвичи старшего возраста смогут изучать актерское мастерство. В театральные студии уже записались более 2000 человек.