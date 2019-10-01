2019-10-01T14:25:06+03:00
Происшествия

«Кто-то пытался ограбить каждого сотрудника»: Полиция ищет виновников массового ограбления в институте Астрономии РАН

Лаборатории космической обсерватории перевернули вверх дном
Наталия ЕРОШКИНА
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Здание института Астрономии РАН в деревне Новошихово.Здание института Астрономии РАН в деревне Новошихово.
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Научные сотрудники Российской Аккадемии Наук не на шутку взволнованы, происходящими в её корпусах по ночам инцидентами. Первыми забили тревогу в институте Астрономии РАН в деревне Новошихово. Вернувшись утром на работу в один из дней, учёные с трудом узнали свои лаборатории, по ним будто пронёсся ураган. Все вещи в кабинетах были разбросаны, шкайфы открыты, а сейфы взломаны. Не всем сотрудникам сразу удалось в беспорядке понять, что пропали ценные вещи.

Как рассказал kp.ru источник, это произошло ночью 22 сентября в выходной день, когда в корпусе никого не было. Утром сотрудники обнаружили в помещениях жуткий бедлам, всё было перевёрнуто с ног на голову, все двери в кабинеты были открыты, видно, что прошлись по всем лабораториям.

— Поступило заявление от мужчины 1954 года рождения, о том, что из его рабочего кабинета пропали деньги в размере 6 000 долларов (384 000 рублей) и коллекционные монеты примерно на такую же сумму. Ценности он хранил в сейфе. который был закрыт, — сообщил Kp.ru источник в полиции.

Спустя несколько дней подобный инцидент произошёл ещё в одном корпусе РАН — Институте физики атмосферы им. Обухова РАН. Он расположен всего в паре километров от Института Астрономии. Грабители снова выбрали выходные для нападения на пустующие кабинеты учёных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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