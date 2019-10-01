2019-10-01T15:17:30+03:00
Политика

Иран и Сингапур приехали в Ереван за соглашением с ЕАЭС

Владимир Путин ответил на выпад грузинской журналистки
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Государственной резиденции. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Государственной резиденции. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин в понедельник вечером вернулся в Москву из Парижа, где принимал участие в церемонии прощания с Жаком Шираком, а во вторник утром уже улетел в Ереван, где открывалось заседание Высшего совета Евразийского экономического союза. В Армении этот визит ждали не без волнения — в последний раз Путин прилетал в Ереван в 2016 году на саммит ОДКБ, но с тех пор в стране случилась бархатная революция, власть сменилась не самым легитимным образом и все контакты с новым премьером Николом Пашиняном проходили либо в России, либо в других странах. Да и с партнерами по постсоветскому пространству у премьера Армении отношения складывались с трениями.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Тем не менее Путин прилетел в Ереван, доехал на уже привычном «Аурусе» до резиденции и пожал Пашиняну руку на церемонии приветствия. Правда, и тут не обошлось без незапланированного — грузинская журналистка выкрикнула вопрос «Когда вы выполните свои обещания, взятые в 2008 году? Когда выйдут войска с оккупированных территорий?», имея ввиду Абхазию и Южную Осетию.

- Мы всегда выполняем свои обязательства, - пожал плечами Путин.

В Ереван съехались не только лидеры стран ЕАЭС - России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, но и президент получившей в прошлом году статус наблюдателя Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун и преидент Ирана Хасан Роухани. И основной вопрос форума о снятии барьерных ограничений между участниками плавно перешел в расширение рамок объединения.

Главным же событием дня стало подписание премьером Сингапура Соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Такое же планирует подписать и Иран, президент которого пока только присматривался и обсуждал условия, хотя подготовка Временного соглашения уже завершена. Оно вступит в силу 27 октября и будет действовать три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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