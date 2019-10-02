2019-10-02T11:13:54+03:00
Экономика

Нужно ли хранить квитанции

Стоит ли россиянам складировать чеки об оплате налогов, штрафов и прочих бюджетных платежей?
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ведь, в век электронного документооборота и предоставления госуслуг через интернет, госорганы продолжают настойчиво требовать от граждан квитанции для подтверждения операции. За разъяснением мы обратились в крупнейший российский банк.

Что говорит закон? Согласно п.1 ст.7 закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» №210-ФЗ, органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации об оплате государственных и муниципальных услуг. Заявитель может предоставить данные документы по собственной инициативе.

«Госорганы могут попросить предоставить бумажную квитанцию, однако подтверждение платежа — это право заявителя, а не обязанность», — разъясняют данную статью закона представители Сбербанка.

Более того, госорганы могут самостоятельно проверить ваш платёж через систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). Если сотрудник ведомства откажется принимать у вас документы без квитанции, его могут привлечь к административной ответственности.

Сегодня любые бюджетные платежи от налогов до пошлин можно совершать через банковские сайты и мобильные приложения без необходимости посещать отделения. «На сайте или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» всегда можно найти платёж в истории операций, а также сформировать квитанцию и справку об оплате. Оплата пошлин и налогов производится без комиссии, а данные банковской карты не нужно вводить вручную», — напомнили в банке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мам, пришли денег на этот номер. Потом объясню!»
Звонят от имени детей или внуков, звонят от лица представителей банков, прокуратуры, операторов сотовой связи и по отрепетированной схеме уверенным голосом выуживают у доверчивых стариков большие и маленькие суммы...
Новости 24
Минэнерго рассчитывает провести "Северный поток-2" через воды Дании
Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе
Умер Гия Канчели - автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза"
ЛНР и ДНР ждут конкретных шагов в рамках "формулы Штайнмайера"
Президент Узбекистана приедет в Россию в феврале 2020 года
Трамп собрал рекордные $125 млн на свою предвыборную кампанию
Ученый рассказал, к чему приведет таяние многолетней мерзлоты в России
Экс-стратег Пентагона призвал опасаться российской «угрозы»
Джонсон предложит ЕС временно разграничить Ирландское море
Автобус упал в 100-метровую пропасть в Перу: погибли 23 человека
Стали известны самые популярные направления СНГ для осенних путешествий
В работе Twitter произошел сбой
Трамп предложил стрелять по ногам мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь мексиканскую границу
Трамп назвал запуск процедуры импичмента переворотом
Социологи назвали средний ежедневный чек россиян
НАСА планирует выкупить у России дополнительные места на кораблях «Союз» для отправки астронавтов на МКС
В Сирии прошли испытания российской системы С-500
В Токио заявили о пуске двух ракет из КНДР
В Тайване на видео попало обрушение моста
В Мали 25 военных погибли при нападении экстремистов
Порошенко предсказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Парламент Голландии потребовал от правительства изучить роль Украины в крушении MH17