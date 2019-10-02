Нужно ли хранить квитанции

Ведь, в век электронного документооборота и предоставления госуслуг через интернет, госорганы продолжают настойчиво требовать от граждан квитанции для подтверждения операции. За разъяснением мы обратились в крупнейший российский банк.

Что говорит закон? Согласно п.1 ст.7 закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» №210-ФЗ, органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации об оплате государственных и муниципальных услуг. Заявитель может предоставить данные документы по собственной инициативе.

«Госорганы могут попросить предоставить бумажную квитанцию, однако подтверждение платежа — это право заявителя, а не обязанность», — разъясняют данную статью закона представители Сбербанка.

Более того, госорганы могут самостоятельно проверить ваш платёж через систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). Если сотрудник ведомства откажется принимать у вас документы без квитанции, его могут привлечь к административной ответственности.

Сегодня любые бюджетные платежи от налогов до пошлин можно совершать через банковские сайты и мобильные приложения без необходимости посещать отделения. «На сайте или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» всегда можно найти платёж в истории операций, а также сформировать квитанцию и справку об оплате. Оплата пошлин и налогов производится без комиссии, а данные банковской карты не нужно вводить вручную», — напомнили в банке.