Забастовка детских онкологов: борьба за интересы пациентов или за «кормушку»

Уважаемые читатели, вы когда-нибудь видели, чтобы хоть один врач вышел на митинг или одиночный пикет с плакатом: "Я вышибаю деньги из пациентов, пользуясь их отчаянным положением!"? Я тоже нет.

А многие ли из тех, кто столкнулся с лечением онкологических заболеваний у своих родственников, смогли сделать это бесплатно?

30 сентября 2019 года российский интернет облетело обращение детских онкологов, сотрудников онкоцентра имени Блохина в Москве. Четыре врача в кадре говорят о накопившихся проблемах в отделении детской онкогематологии, о несправедливом распределении зарплаты, о новых корпусах, которые пятнадцать лет все строятся, и никак не достроятся, и обещают уволиться, если Минздрав не снимет директора центра - Светлану Варфоломееву.

Сразу скажу: не верю!

15 ЛЕТ ТЕРПЕЛИ, А СЕЙЧАС НЕ СТАНЕМ?

Я, вообще-то, сторонник того, чтобы врачи отстаивали свои права, в том числе даже такими, прямо скажем, крайними методами, как увольнение. Ну, а что еще остается? Не на баррикады же идти! Однако в данном случае что-то у меня вызвало сомнения. Хотя вот они - врачи, которые прямо в камеру говорят о наболевшем.

Отмечу: разобраться, кто прав, а кто виноват в данной истории - врачи или руководство - практически нереально. Дело в том, что медицина - очень многоплановая, многослойная отрасль, и четкое представление о том, что и как делается в данном конкретном отделении, может иметь либо сотрудник, достаточно давно работающий, либо пациент, часто находящийся в данном отделении на лечении.

Почему же я поймал себя на мысли, что не верю?

Да очень просто. Тут не нужно быть инсайдером: если сотрудники данной клиники говорят о том, что их побудило угрожать увольнением состояние помещений клиники детской онкогематологии, и то, что новые корпуса строятся 15 лет, то почему все 15 лет они молчали?

Получается, 15 лет терпели, а тут вдруг - раз, и сразу 26 человек грозят уволиться.

Нет, тут дело не в отсутствии новых корпусов для лечения пациентов дело. А тогда в чем?

В распространенном видеообращении медики онкоцентра имени Блохина говорят о несправедливом распределении зарплаты.Фото: YouTube

ОПТИМИЗАЦИЯ ИЛИ КАК ВСЕГДА?

На самом деле, в соцсетях врачи давно уже обсуждают "оптимизационные перипетии" онкоцентра. И мнения высказываются разные. В том числе и то, что, цитирую президента Лиги защиты врачей Семена Гальперина: «Конечно, несчастных родителей легко запугать и с помощью лжи настроить на провокационные выступления...

Была там почти частная клиника, когда […] процветали поборы с больных. Теперь Менткевичу (один из выступивших с видеообращением врачей - прим. Ред.) сложно сохранять схему зарабатывания с помощью коммерческой лаборатории. Ради этой прибыли и затеяли весь скандал»

Заявление очень резкое, и остается на совести автора, но не рассматривать его нельзя, ибо должны быть выслушаны все стороны.

Сторонники «забастовавших» докторов, в свою очередь, говорят, что врачи возмущены тем, что «Новый директор в лице Варфоломеевой С.Р. с самого начала заняла позицию негативную, признав деятельность детского института дефектной, а методы лечения устаревшими, ежедневно расшатывая и унижая профессионализм и достоинство профессора Менткевича Г.Л. в первую очередь, но попутно и профессоров Попа А.В., Шишкова Р.В. и многих других. Вышло так, что по приходу новой команды вместо «здравствуйте, давайте сотрудничать» мы услышали «здравствуйте, вы убогие, мы вас научим работать, слушайте и повинуйтесь». Кто-то захочет после такого садиться за стол переговоров?» - пишет на своей странице Vida Daylidite. По запросу поисковик выдаёт ссылку на аккаунт педиатра Дайлидите Видманте Видманто.

И это тоже понятно, хотя автор противоречит сама себе: сначала обвиняет руководство онкоцентра в том, что оно лжет, когда говорит о нежелании врачей идти на переговоры: "Хватит терпеть ложь! ... Вторая большая ложь - ложь об отсутствии и нежелании переговоров" ... и тут же "проговаривается": "(Кстати, некоторых сотрудников за этот «переговорный стол» директор усаживает насильно, проводя часовые беседы о необходимости оказания поддержки ей, а не Менткевичу Г.Л.)".

Здание онкоцентра имени Блохина в Москве.Фото: YouTube

Обратите внимание: здесь нет ни слова о плохом состоянии помещений онкоцентра! Зато целый абзац посвящен наболевшему: "«благодаря» новому директору, мы - сотрудники отделения детской ТКМ будем увольняться по собственному желанию (хотя это вынуждение к увольнению чистой воды), потому как работать под началом Киргизова К.И. - человека, слишком уверенного в своем опыте и профессионализме - раз его совесть и самоуверенность позволили ему занять место Менткевича Г.Л., никто не может (даже допустить в мыслях такое невозможно: лучше кассиром в «пятерочку» уж)". И никаких, заметьте, высоких слов об интересах пациентов!

ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬ БЕСПЛАТНО. И ТОЧКА

Собственно, прочитав все это, могу только повторить: НЕ ВЕРЮ! На этот раз я не верю, что эти врачи уволятся, чтобы "лучше кассиром в «пятерочку» уж".

В данной истории есть и позиция государства. Ее озвучил член призванной разобраться с этим скандалом специальной комиссии, Румянцев Александр Григорьевич, главный детский онколог-гематолог Минздрава России, президент НМИЦ детской онкологии и гематологии им. Дмитрия Рогачева: "в НИИ были самые разнообразные нарушения трудовой дисциплины, использовалось финансирование за счет родителей, платные услуги и прочие вещи. Новая администрация эти позиции закрыла, потому что дети должны получать лечение бесплатно… Два сотрудника стали сопротивляться нововведениям новой администрации и отказываются выполнять распоряжения дирекции… Им не понравилась история с общей перестройкой учреждения. И они заявили, что не будут выполнять эту работу, повели себя так, как это делают в частных организациях. Но это ведь государственное учреждение. Если человек не хочет или не может принять новые правила игры, которые требуют специальной подготовки, то вряд ли он сможет работать".

Мне лично очень хочется верить, что теперь в онкологии, особенно детской, все будет для пациентов бесплатно! Вот только вера в это почему-то очень маленькая...