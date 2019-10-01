Самый знаменитый крестьянин России рассказал победят ли "страшные картинки" вредные продукты
Самый знаменитый крестьянин России Герман Стерлигов высказался об идее клеить "страшные картинки" на вредные продукты. По его мнению, подобный подход не спасет.
- Предложение о том, чтобы на вредные продукты клеить страшные картинки о последствиях их потребления — актуально в нашей стране?
- Те, кто предлагают подобное — больны психически. Так мне кажется. Надо не картинки страшные делать, а запрещать вредные продукты. Если вредно — это не должно поступать в легальную продажу. А только из под полы и тайком где-то как-то.
- А сейчас?
- Сейчас всё происходит наоборот. Натуральные продукты поступают и продаются только из под полы — они законом фактически запрещены.
- Как запрещены? Вот ваши натуральные продукты официально продаются в центре Москвы?
- Ну да, наши продукты продаются легально. Но только потому, что там куча всяких хитростей. А так то по стране натуральная продукция продается, как будто виски в Америке 30-х. Словно это бутлегерство, контрабанда.
- Столько всяких условий и условностей?
- Ну да, прививки, обработка химикатами, и еще зерно обрабатывают в элеваторах. То есть, все должно быть отравлено - и только тогда это допускается до прилавков.
- А государственные деньги?
- Они должны идти на дотации именно натуральных продуктов, а не отравленных. Дотации надо давать не стадионам, не футбольным клубам, не киношникам, ни актерам-хоккеистам! Дотации надо давать на жратву натуральную — чтобы детей не травить!
Герман Стерлигов принимает ванну в старинном медном чане, который греется на огне.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Так возвращаясь к «страшным картинкам»...
- Страшные изображения на продуктах никого не испугают - это маразм и извращение! А все эти гранты на фермеров — это гранты на отраву. Там ветеринары, санэпидстанции задействованы. И всё обработано всем, чем только можно. А вы рассуждаете, как эту гадость иллюстрировать!
- Никакая антиреклама вреда соли, сахара, табака-алкоголя ничего реально не дает, по-вашему?
- Это маразм и извращение. Как психическая аномалия. Вместо анализа того, какие продукты вредные, вы обсуждаете, какую картинку страшную поставить. Зачем рассуждать о вреде — проще запретить «этот продукт»! Да, шаг должен быть одним — табу на продажу вредной продукции. Всё, вызывающее рак и диабет, должно быть вне закона! На что нам нужно государство, если оно не защищает население? Оно обязано ограждать от отравленной пищи и отравленных лекарств! Ото всяких страшных изобретений и излучений. Есть международные программы, которые реализуются прежде всего через отравленную пищу. А также через аборты, бухло, наркоту и так далее.
- Кто конкретно этим занимается?
- Лондон, Британская академия наук. И называется это «программа устойчивого развития». Она совершенно открыта. Продукты, о которых вы говорите — это система утилизации населения в третьих странах мира, к которой относят и нашу. Автоматизации и роботизации сейчас все больше. И люди становятся не нужны. Вместо того, чтобы кормить миллионы, их надо утилизировать.
- Именно потому отравой и кормят?
- Да, чтобы быстрее опухли от рака. Загнили диабетами и сдохли . А вы рассуждаете, какие картиночки при этом лепить . Я уверен, что вы все это знаете. Но всё продолжаете с упорством фанатиков писать и говорить всякую ахинею. Травят вас всех, как крыс.
ИСТОЧНИК KP.RU