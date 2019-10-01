2019-10-01T16:05:33+03:00
Общество

Самый знаменитый крестьянин России рассказал победят ли "страшные картинки" вредные продукты

Герман Стерлигов считает, что такие товары надо уничтожать, а не помечать
Игорь ЯКУНИН
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Предприниматель Герман Стерлигов.Предприниматель Герман Стерлигов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самый знаменитый крестьянин России Герман Стерлигов высказался об идее клеить "страшные картинки" на вредные продукты. По его мнению, подобный подход не спасет.

- Предложение о том, чтобы на вредные продукты клеить страшные картинки о последствиях их потребления — актуально в нашей стране?

- Те, кто предлагают подобное — больны психически. Так мне кажется. Надо не картинки страшные делать, а запрещать вредные продукты. Если вредно — это не должно поступать в легальную продажу. А только из под полы и тайком где-то как-то.

- А сейчас?

- Сейчас всё происходит наоборот. Натуральные продукты поступают и продаются только из под полы — они законом фактически запрещены.

- Как запрещены? Вот ваши натуральные продукты официально продаются в центре Москвы?

- Ну да, наши продукты продаются легально. Но только потому, что там куча всяких хитростей. А так то по стране натуральная продукция продается, как будто виски в Америке 30-х. Словно это бутлегерство, контрабанда.

- Столько всяких условий и условностей?

- Ну да, прививки, обработка химикатами, и еще зерно обрабатывают в элеваторах. То есть, все должно быть отравлено - и только тогда это допускается до прилавков.

- А государственные деньги?

- Они должны идти на дотации именно натуральных продуктов, а не отравленных. Дотации надо давать не стадионам, не футбольным клубам, не киношникам, ни актерам-хоккеистам! Дотации надо давать на жратву натуральную — чтобы детей не травить!

Герман Стерлигов принимает ванну в старинном медном чане, который греется на огне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Герман Стерлигов принимает ванну в старинном медном чане, который греется на огне.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Так возвращаясь к «страшным картинкам»...

- Страшные изображения на продуктах никого не испугают - это маразм и извращение! А все эти гранты на фермеров — это гранты на отраву. Там ветеринары, санэпидстанции задействованы. И всё обработано всем, чем только можно. А вы рассуждаете, как эту гадость иллюстрировать!

- Никакая антиреклама вреда соли, сахара, табака-алкоголя ничего реально не дает, по-вашему?

- Это маразм и извращение. Как психическая аномалия. Вместо анализа того, какие продукты вредные, вы обсуждаете, какую картинку страшную поставить. Зачем рассуждать о вреде — проще запретить «этот продукт»! Да, шаг должен быть одним — табу на продажу вредной продукции. Всё, вызывающее рак и диабет, должно быть вне закона! На что нам нужно государство, если оно не защищает население? Оно обязано ограждать от отравленной пищи и отравленных лекарств! Ото всяких страшных изобретений и излучений. Есть международные программы, которые реализуются прежде всего через отравленную пищу. А также через аборты, бухло, наркоту и так далее.

- Кто конкретно этим занимается?

- Лондон, Британская академия наук. И называется это «программа устойчивого развития». Она совершенно открыта. Продукты, о которых вы говорите — это система утилизации населения в третьих странах мира, к которой относят и нашу. Автоматизации и роботизации сейчас все больше. И люди становятся не нужны. Вместо того, чтобы кормить миллионы, их надо утилизировать.

- Именно потому отравой и кормят?

- Да, чтобы быстрее опухли от рака. Загнили диабетами и сдохли . А вы рассуждаете, какие картиночки при этом лепить . Я уверен, что вы все это знаете. Но всё продолжаете с упорством фанатиков писать и говорить всякую ахинею. Травят вас всех, как крыс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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