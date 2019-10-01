2019-10-01T17:11:50+03:00
Политика

«Иди отсюда, ты умер!» Ведущий Первого канала выгнал украинца, оскорбившего покойного Марка Захарова

Артем Шейнин вытолкан журналиста из студии [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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В батле схлестнулись украинский журналист Андрей Метлев и телеведущий Артем ШейнинВ батле схлестнулись украинский журналист Андрей Метлев и телеведущий Артем Шейнин
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Скандал разгорелся в студии политического шоу «Время покажет». Гости спорили про Украину. В батле схлестнулись украинский журналист Андрей Метлев и телеведущий Артем Шейнин.

Украинец: Украине полностью отделиться не дает Россия.

Ведущий: Своим фактом существования?

Украинец: Я бы начал с присоединения Галиции. Что сделано Сталиным. И вся российская политика была агрессивной даже в советские годы. Теперь Россия просто пошла в разнос.

Ведущий: Стоп-стоп. На секунду фонтан уберите. Я не понимаю, слушать ли вас дальше, или вызывать доктора. То есть, присоединение Западной Украины к УССР — проявление агрессии России. Так в чем агрессия?

Украинец: Это было причиной того, что тогда называлось национальное сопротивление. В такой форме, которую вы называете «бандеровщина». Была СС Галичина, которую насильственно присоединили.

Ведущий: Так десоветизируйтесь и отдайте эти земли.

Украинец: Десоветизировался Захаров (речь о покойном режиссере Марке Захарове, - ред.), когда жег партбилет. Это было позорно. Он от КПСС насосался так, то аж разбух.

Ведущий: Выходите в другую дверь, чтобы со мной не пересечься после этих слов.

Украинец: Ничего личного.

Ведущий: Нет, это личное. Вот зная, что человека завтра похоронят…

Украинец: Вы его любите, как гения?

Ведущий: Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда.

Тут Шейнин подбежал к гостю, схватил его за пиджак и стал выталкивать из студии.

Ведущий: Его хоронят завтра, дебил.

Украинец: Это прикол какой-то.

Ведущий: Иди отсюда, ты умер.

"Иди отсюда, ты умер", - Артем Шейнин выгнал украинского журналиста из студии .

На этих словах журналист из Киева вышел из студии «Первого канала», кидаюсь напоследок проклятиями.

- Если Человек с Украины — он уверен, что может себе позволить все, - сказал ведущий, вернувшись на свою позицию. - Это часть той болезни, о которой мы говорим. Он знает, я его несколько раз предупредил — не надо. Но у него «Крым забрали», ему можно. Эмоции и неправильные формулировки в 2014 году привели к войне.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

«Выкиньте его отсюда!» Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя. А тот разбил микрофон

Уходя, он оскорбил ведущего и призвал его уволить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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