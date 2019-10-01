2019-10-01T17:06:44+03:00
Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды

По итогам первого полугодия 2019 года компания начислит акционерам 163 млрд рублей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Вчера состоялась внеочередное общее собрание акционеров компании, которое одобрило выплату рекордных дивидендов, - уточнил управленец. - Дивиденды по итогам первого полугодия 2019 года составили 162,6 миллиарда рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 5%».

Отметим, что в федеральный бюджет (контролирует 50% плюс 1 акцию «Роснефти») будет перечислено 81,3 миллиарда рублей. Эта сумма поступит в дополнение к 1,8 триллиона рублей налогов и пошлин, перечисленных компанией в казну страны по итогам работы в январе-июне.

Следует отметить, что аналитики инвестиционных банков прогнозируют рост прибыли «Роснефти» в 2020 году, следовательно, дивидендные выплаты акционерам и суммы, перечисленные нефтегазовым холдингом в российский бюджет, также возрастут.

«Роснефть» демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей. Так, по итогам 2018 года чистая прибыль возросла в 2,5 раза – до 549 млрд руб. (в 2017 г. – 222 млрд руб., в 2016 г. – 176 млрд руб.), в I квартале 2019 года чистая прибыль выросла на 9,1% - до 325 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (298 млрд руб.).

Как отечественные, так и зарубежные эксперты весьма позитивно оценивают работу топ-менеджмента компании.

«В соответствии с политикой дивидендных выплат Роснефть уже выплачивает 50% нескорректированной чистой прибыли в виде дивидендов. Поэтому рост дивидендов, который мы ожидаем увидеть в ближайшие несколько лет, обусловлен не изменением политики, а резким ростом прогнозируемой прибыли, - отмечают аналитики Сити-банка. - Этот рост чистой прибыли должен начаться не позднее начала следующего года, так как мы ожидаем, что чистая прибыль в 2020 году будет почти на 60% выше, чем в 2018 году – это приведет к значительному увеличению доходности по текущей цене акций до 10%».

«Наш прогноз по дивидендным выплатам за 2019 составляет 29,3 руб. на акцию – на 7% выше год-к-году, доходность составит 6,8%. В 2020 году мы пока не прогнозируем каких-либо единовременных списаний, следовательно, дивиденды могут увеличиться до 42,9 руб. на акцию, дивидендная доходность в таком случае согласно нашему прогнозу составит 9,9%», - поддерживают мнение коллег в Sova Capital.

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