Победители конкурса «Цифровой прорыв» получили от МегаФона 500 тысяч за создание «умного ЖКХ»

В Казани завершился финал всероссийского конкурса для программистов «Цифровой прорыв». Интеллектуальный турнир, длившийся 48 часов, вошел в Книгу рекордов Гинесса как самый массовый хакатон в мире. В конкурсе приняли участие более 3000 тыс. программистов, дизайнеров и управленцев в сфере IT из 77 регионов. Самому младшему участнику хакатона было всего 13 лет, самому возрастному — 76. Больше всего конкурсантов заинтересовала тема, предложенная компанией Мегафон: над проектом по созданию «умного ЖКХ» работали 29 команд. Победившая в этой категории команда из Красноярского края получила на развитие своей идеи 500 тыс. руб.

Разбившись на группы по 3-5 человек, финалисты разрабатывали прототипы цифровых продуктов в номинациях «Здравоохранение», «ЖКХ и городская среда», «Государственное управление», «Образование и наука», «Транспорт и логистика». Свои проекты конкурсанты представляли экспертам ведущих российских компаний, которые определяли победителя в каждой из номинаций.

МегаФон на правах генерального партнера конкурса предложил трек «Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ». Его участникам предстояло создать веб-приложение для предприятий ЖКХ. Приложение должно распознавать обращения клиентов, направлять их ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение запросов. Лучший проект представила команда «Frozen Lab» из Железногорска Красноярского края. Для создания приложения она использовала технологии искусственного интеллекта.

- Я твердо уверен в том, что в России сосредоточены самые яркие “цифровые” таланты, - считает Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон». - Мы уже второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей “технологической песочнице”. За это время через нее прошло более 1000 идей, и 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий.

Специальные призы в треке МегаФона получили еще три команды. Победу за «Лучшую командную работу» присудили ростовской команде «ReactiveRND», придумавшей веб-приложение для заведения заявок клиентов. Команду «SimpleDecision» из Санкт-Петербурга отметили за креативную front-разработку. Команда «ЦУП» из Нижнего Новгорода и Чебоксар получила приз за разработку единой платформы, которая может использоваться в управляющих компаниях.

Все 48 часов участникам конкурса помогали эксперты МегаФона — консультировали и помогали советами.

- Главным вкладом МегаФона в организацию хакатона стала профессиональная поддержка наших специалистов, - отметила Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон». - 15 сотрудников компании консультировали ребят по темам “больших данных”, интернета вещей и управления проектами.