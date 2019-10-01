В Москве задержали кинопродюсера за то, что он кидался под машину ФСО

42-летний кинопродюсер Андрей Орёл был задержан сотрудниками полиции у Красной площади днём 30 сентября. Причиной задержания стало не совсем адекватное поведение кинопродюсера и двух его приятелей. У стен Средних торговых рядов Андрей, 41-летний кандидат в депутаты от КПРФ Дмитрий Золотов и 28-летний Максим Оводец пытались создать аварийную ситуацию с участием служебного автомобиля сотрудников ФСО.

— Трое мужчин вели себя очень странно и вызывающе. Бросались под машину ФСО РФ, и снимали это всё на камеры. Таким образом пытались спровоцировать наезд на пешехода. — рассказал Kp.ru источник

В результате все трое были задержаны, на них были составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам спецслужб. Теперь им грозит штраф или административный арест.