2019-10-01T18:19:41+03:00
Происшествия

В Москве задержали кинопродюсера за то, что он кидался под машину ФСО

Мужчину доставили в отдел полиции ещё с двумя его приятелями
Наталия ЕРОШКИНА
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Причиной задержания стало не совсем адекватное поведение кинопродюсераПричиной задержания стало не совсем адекватное поведение кинопродюсера
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42-летний кинопродюсер Андрей Орёл был задержан сотрудниками полиции у Красной площади днём 30 сентября. Причиной задержания стало не совсем адекватное поведение кинопродюсера и двух его приятелей. У стен Средних торговых рядов Андрей, 41-летний кандидат в депутаты от КПРФ Дмитрий Золотов и 28-летний Максим Оводец пытались создать аварийную ситуацию с участием служебного автомобиля сотрудников ФСО.

— Трое мужчин вели себя очень странно и вызывающе. Бросались под машину ФСО РФ, и снимали это всё на камеры. Таким образом пытались спровоцировать наезд на пешехода. — рассказал Kp.ru источник

В результате все трое были задержаны, на них были составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам спецслужб. Теперь им грозит штраф или административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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