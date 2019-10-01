2019-10-02T13:11:43+03:00
Общество

Из-за постоянного шума 43% россиян хотят переехать в другой район или город

Чаще всего дискомфорт жителям крупных городов причиняют ремонтно-строительные работы, «уличный шум» и голоса людей
Поделиться:
Установка стеклопакетов стала самым популярным видом борьбы с шумомУстановка стеклопакетов стала самым популярным видом борьбы с шумомФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Компания Jabra, лидер в области аудиорешений для пользователей и бизнеса, и телеканал «Наука» представили результаты исследования на тему влияния звукового загрязнения на жителей крупных городов России и выяснили, что из-за постоянного шума 43% респондентов хотят переехать в другой район или город.

Наибольший звуковой дискомфорт жителям крупных городов причиняют ремонтно-строительные работы, «уличный шум» и голоса людей.

64,4% участников опроса заявили, что шум приводит к негативным психологическим эффектам: появлению раздражительности, смене настроения. 17% респондентов страдают от более серьезных последствий: головной боли, плохого сна и отсутствия аппетита. 13,6% пока не замечали корреляции между шумом и самочувствием.

Установка стеклопакетов стала самым популярным видом борьбы с шумом — 31,6% опрошенных выбирают этот способ. 13,5% респондентов ответили, что спят в берушах, 5% внедряют технологии звукоизоляции квартиры. Однако 35% участников опроса не борются с внешним шумом, находясь дома.

Уровень шумового загрязнения приводит к тому, что 27% человек хотели бы перебраться в другой район, а 16% и вовсе готовы к радикальным переменам — переезду в другой город. Чуть больше половины опрошенных не желают менять место проживания.

Также участники исследования рассказали о том, что для них тишина. Чаще всего люди ассоциируют тишину со спокойствием, возможностью сконцентрироваться и привести в порядок мысли. 6% респондентов сказали, что тишина делает жителя современного мегаполиса счастливым. Кто-то даже привел цитату из песни Феликса Бондарева: «Лучшее, что у нас есть, — это тишина». Среди интересных ответов: «ушной покой», «когда слышно свои мысли», «внутреннее пространство», «спокойный прибой на море», «пугающая роскошь» и «это любовь».

Отдельный блок вопросов был составлен, чтобы выявить влияние шума на продуктивность людей во время рабочего дня. Более трети опрошенных отметили, что для борьбы с шумом используют наушники, а 72% сказали, что эффективное шумоподавление значительно повышает качество их работы.

Галина Карлсон, региональный менеджер Jabra в России, Украине, СНГ и Грузии:

«Звуковое загрязнение — серьёзная проблема, и цель нашего исследования в том, чтобы привлечь всеобщее внимание к ней».

Целых 40,6% опрошенных считают рабочее место некомфортным по уровню защищенности от шума (присутствуют постоянные отвлекающие факторы) и ежедневно не могут сосредоточиться на задачах. При этом респонденты (71%) отмечали ухудшение самочувствия после шумного рабочего дня. 27,6% страдают от этого несколько раз в неделю, 39,2% отмечают ухудшения ежедневно, 21% — примерно раз в месяц.

Примечательно, что самым распространенным методом борьбы с шумом на рабочем месте оказались наушники — 31,6% участников опроса используют их с этой целью. 13,6% мирно договариваются с коллегами, 10,8% создают звуковую завесу, 10% перемещаются по офису подальше от шума. Более 5% не пытаются бороться с шумом на рабочем месте, так как адаптировались и привыкли.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Теоретически я готов к раздельному сбору мусора... Но как я буду это делать, если живу на 7-м этаже и пользуюсь мусоропроводом?
Такими - «мусорными» - мыслями экс-главсанврач страны, а ныне депутат Госдумы поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
«Мусорные полигоны - это химические бомбы замедленного действия»: Заслуженный профессор МГУ рассказал, почему сжигать отходы безопаснее, чем хранить их на свалках
Валерий Петросян уверен, современные технологии делают заводы по термической переработке отходов абсолютно безвредными
Новости 24
Минобороны заявило об отсутствии необходимости испытывать С-500 в Сирии
В Великобритании из-за урагана «Лоренцо» эвакуированы тысячи семей
ГИБДД будет выключать камеры фиксации нарушений в плохую погоду
Подготовка к будущей профессии: Алтайский край направил 40 млн рублей на обновление базы для обучения детей-инвалидов
В Союзе композиторов назвали смерть Канчели большой утратой
Умер Карел Готт - чешский эстрадный исполнитель
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием установления дипотношений
Названы города России, в которых быстрее всего тает вечная мерзлота
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью пенсионеров
Вдова Данелии рассказала о болезнях Канчели
Минэнерго рассчитывает провести "Северный поток-2" через воды Дании
Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе