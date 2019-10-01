Из-за постоянного шума 43% россиян хотят переехать в другой район или город

Компания Jabra, лидер в области аудиорешений для пользователей и бизнеса, и телеканал «Наука» представили результаты исследования на тему влияния звукового загрязнения на жителей крупных городов России и выяснили, что из-за постоянного шума 43% респондентов хотят переехать в другой район или город.

Наибольший звуковой дискомфорт жителям крупных городов причиняют ремонтно-строительные работы, «уличный шум» и голоса людей.

64,4% участников опроса заявили, что шум приводит к негативным психологическим эффектам: появлению раздражительности, смене настроения. 17% респондентов страдают от более серьезных последствий: головной боли, плохого сна и отсутствия аппетита. 13,6% пока не замечали корреляции между шумом и самочувствием.

Установка стеклопакетов стала самым популярным видом борьбы с шумом — 31,6% опрошенных выбирают этот способ. 13,5% респондентов ответили, что спят в берушах, 5% внедряют технологии звукоизоляции квартиры. Однако 35% участников опроса не борются с внешним шумом, находясь дома.

Уровень шумового загрязнения приводит к тому, что 27% человек хотели бы перебраться в другой район, а 16% и вовсе готовы к радикальным переменам — переезду в другой город. Чуть больше половины опрошенных не желают менять место проживания.

Также участники исследования рассказали о том, что для них тишина. Чаще всего люди ассоциируют тишину со спокойствием, возможностью сконцентрироваться и привести в порядок мысли. 6% респондентов сказали, что тишина делает жителя современного мегаполиса счастливым. Кто-то даже привел цитату из песни Феликса Бондарева: «Лучшее, что у нас есть, — это тишина». Среди интересных ответов: «ушной покой», «когда слышно свои мысли», «внутреннее пространство», «спокойный прибой на море», «пугающая роскошь» и «это любовь».

Отдельный блок вопросов был составлен, чтобы выявить влияние шума на продуктивность людей во время рабочего дня. Более трети опрошенных отметили, что для борьбы с шумом используют наушники, а 72% сказали, что эффективное шумоподавление значительно повышает качество их работы.

Галина Карлсон, региональный менеджер Jabra в России, Украине, СНГ и Грузии:

«Звуковое загрязнение — серьёзная проблема, и цель нашего исследования в том, чтобы привлечь всеобщее внимание к ней».

Целых 40,6% опрошенных считают рабочее место некомфортным по уровню защищенности от шума (присутствуют постоянные отвлекающие факторы) и ежедневно не могут сосредоточиться на задачах. При этом респонденты (71%) отмечали ухудшение самочувствия после шумного рабочего дня. 27,6% страдают от этого несколько раз в неделю, 39,2% отмечают ухудшения ежедневно, 21% — примерно раз в месяц.

Примечательно, что самым распространенным методом борьбы с шумом на рабочем месте оказались наушники — 31,6% участников опроса используют их с этой целью. 13,6% мирно договариваются с коллегами, 10,8% создают звуковую завесу, 10% перемещаются по офису подальше от шума. Более 5% не пытаются бороться с шумом на рабочем месте, так как адаптировались и привыкли.