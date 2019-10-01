2019-10-01T20:13:48+03:00
Происшествия

Убитый в Москве следователь Капустин занимался делом Жанны Фриске

Полковник изучал жалобу "Русфонда" в отношении семьи покойной певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Владислав Капустин занимался делом "Русфонда"Владислав Капустин занимался делом "Русфонда"
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Следователь Владислав Капустин, на которого напал с ножом 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, занимался делом Жанны Фриске. Именно полковник изучал жалобу благотворительной организации "Русфонд" в отношении семьи покойной певицы.

Буквально на днях стало известно, что родственники Жанны Фриске погасили долг перед "Русфондом". Они вернули более 21 миллионов рублей плюс 60 тысяч в качестве компенсации госпошлины. Таким образом история, которая тянулась почти четыре года, и к которой подключились Следственный комитет, полиция, суд и судебные приставы, благополучно закончилась.

Именно Владислав Капустин занимался делом "Русфонда" со стороны СК. 42-летний инспектор погиб 1 октября. Он оказался на проходной Следственного комитета, где на него напал Сергей Григорьев. По данным следствия, он состоит на учете в психдиспансере.

Мужчина ранил Капустина ножом в спину. Удар оказался смертельным. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики доставили следователя в институт Склифосовского, но, к сожалению, не смогли спасти жизнь полковнику. Он скончался от полученных ран.

Сергей Григорьев был задержан по горячим следам. Видео его задержания появилось на официальном канале Следственного комитета. Он использовал холодное оружие 30-40 сантиметров с рукояткой черного цвета. Сейчас мужчину допрашивают следователи. На Григорьева завели уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Задержание преступника, напавшего с ножом на полковника СКР в Москве.

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39-летний петербуржец Сергей Григорьев безрезультатно пытался вернуть себе жилье и писал жалобы в правоохранительные органы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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