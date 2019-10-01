4300 километров по БАМу

1 октября — в день компании ОАО «РЖД» открылась уникальная выставка, посвященная 45-летию легендарной Байкало-Амурской магистрали. Точнее это целый мультимедийный проект, включающий в себя выставку, фотоальбом, документальный фильм и специальный интернет ресурс www.бам45.рф.

1 октября — в день компании ОАО «РЖД» открылась уникальная выставка, посвященная 45-летию легендарной Байкало-Амурской магистралиФото: Михаил ФРОЛОВ

Известные фотографы Сергей Киврин, Андрей Голованов и Станислав Залесов полгода путешествовали по всему маршруту магистрали, чтобы показать, каким является БАМ сегодня. Они проехали 4300 километров от Тайшета до Советской Гавани. Побывали и в индустриальных центрах, как Комсомольск-на-Амуре, и в небольших поселках, таких как Звездный, где в 1974 году высадился в первозданной тайге отряд первых строителей-комсомольцев.

Известные фотографы полгода путешествовали по всему маршруту магистрали, чтобы показать, каким является БАМ сегодняФото: Михаил ФРОЛОВ

Фотографы работали в таких же непростых условиях, как и строители БАМа. Каждый увидел этот уникальный объект по-своему и их работы дополняют друг друга. В объектив фотокамер попали города и вокзалы, мосты и тоннели, красоты природные и рукотворные, и конечно же люди, живущие и работающие на БАМе.

Открылась уникальная выставка, посвященная юбилею Байкало-Амурской магистралиФото: Михаил ФРОЛОВ

Увидеть все фотографии можно совершенно бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала (павильон «Цех Белого»).

Это целый мультимедийный проект, включающий в себя выставку, фотоальбом, документальный фильм и специальный интернет ресурсФото: Михаил ФРОЛОВ

Еще больше фото - на www.бам45.рф