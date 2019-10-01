Фанаты-подростки устроили давку на встрече с Настей Ивлеевой

Кажется, так уже было не раз: в прошлом году, например, на открытии ресторана Ольги Бузовой 5000 фанатов-подростков устроили давку в погоне за бесплатной едой от кумира. И вот ту же ошибку повторила самая популярная девушка-блогер и телеведущая Настя Ивлеева. На встрече с поклонниками 1 октября в одном из московских клубов звезда «Орла и Решки» неосторожно объявила раздачу халявной косметики.

- Девушкам будет интереснее, но слово «бесплатно» должно вас всех взбодрить, - анонсировала со сцены Ивлеева. - В ближайшем будущем я запускаю очень интересную косметическую линейку. Где-то здесь стоит корнер с косметическими боксами, вы можете забрать их абсолютно бесплатно. Всем доступно, берите и пользуйтесь.

Чтобы попасть на фан-встречу с Ивлеевой и сделать с ней селфи, сотням подростков пришлось около 40 минут стоять в длинной змейке-очереди на улицеФото: Алена МАРТЫНОВА

Повторять дважды толпе подростков не пришлось: в считанные секунды сотни девчонок и даже мальчишек, толкаясь и крича, мощной лавиной накрыли тот самый уголок с косметикой. В дикой суматохе и темноте нескольким десяткам человек удалось урвать заветные коробочки, но давка оказалась такой масштабной, что уже через минуту раздачу пришлось свернуть. Охрана клуба с трудом разогнала любителей халявы, а злосчастный корнер закрыли и от греха подальше выставили перед ним ограждение.

- Никакой раздачи больше не будет, ждать бесполезно! - грозно прикрикивали охранники на поклонников, не желавших расходиться. И уже про себя чертыхались: - Тут больше двух тысяч человек, это ж надо додуматься такое устроить!

Фанаты-подростки устроили давку на встрече с Настей ИвлеевойФото: Алена МАРТЫНОВА

Клуб, который вмещает 2700 посетителей, действительно был заполнен до отказа. Чтобы попасть на фан-встречу с Ивлеевой и сделать с ней селфи, сотням подростков пришлось около 40 минут стоять в длинной змейке-очереди на улице. Самые предприимчивые то ли в шутку, то ли всерьёз даже предлагали продать свои места.