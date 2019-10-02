Эдуард Басурин: Контактной группе по Донбассу надо учесть - мы давно уже отвели свои войска. Очередь - за Украиной

Во вторник, 1 октября, вечером пришла обнадеживающая, на первый взгляд, информация: Контактная группа по Донбассу согласовала график отвода сил и средств. Сообщается также, в частности, что разведение войск в донбасских селах Петровское и Золотое должно начаться 7 октября.

Эту новость мы обсудили с представителем оперативного командования Вооруженных сил Донецкой народной республики...

- Эдуард Александрович, насколько реальны эти планы? Ведь уже несколько раз звучала подобная информация, а ничего не меняется: война как шла, так и идёт...

- Тут нужно понимать, что в Петровском (ключевой пункт соприкосновения противоборствующих сторон. -А.Г.) развод войск уже был. И мы находимся сейчас на тех позициях, которые зафиксировала миссия ОБСЕ. А Украина за это время опять продвинулась вперёд.

- Я помню, вы говорили уже это в нашем интервью.

- Теперь Украина должна вернуться назад. Вот в чем смысл нынешнего решения о разводе (то есть - об отводе.- А.Г.) сил и средств.

- Да.

- Мы же не отказывались в прошлый раз отходить - мы и отошли. Все это зафиксировано.

- Скажите, пожалуйста, а сейчас этот отвод - со стороны Украины - он реален? Судя по недавним заявлениям Зеленского, "президентский курс" - на "мирное урегулирование" в Донбассе...

- Я думаю, да. Ну, там, в принципе, проблем я не вижу никаких.

- А почему же до сих пор они этого не делали? Что - другой президент, другая политика? Или - как?

- Ну, это уже вы вопрос Украине задавайте. Я-то здесь - каким боком?

- Скажите, как сейчас обстановка в Донецке?

- По Донецку стреляют.

- А - интенсивность обстрелов?

- Ну, в принципе, количество нарушений - обстрелов колеблется, где-то, в таких пределах: 15 - 20 - каждые сутки.

- То есть, в принципе, все пока так же, как и было...

- Да, ничего не меняется. Из танков стреляют, из минометов... Все летает.

- А жертвы? Слава Богу, нет. Я вот смотрю сводки...

- Ну, сегодня (2 октября) - нет. Вчера человек получил ранение головы - на пункте перехода. Позавчера - в результате минометного обстрела - гражданский получил ранение. В это время погиб и наш боец.

- Это вот снайпер армии ДНР...

- Да...

- У вас какие все-таки предчувствия, какие ощущения?

- Я пока сказать не могу - ни о предчувствиях, ни об ощущениях. Давайте посмотрим, как будут развиваться события, после и будем говорить об этом.

- Но 7 октября может быть вот - начало мирного процесса?

- Он возможен. Но мы не знаем, какие требования будет предъявлять Украинская сторона. Если они скажут, что мы должны отойти дальше от того места, на которое мы отошли - мы на это не пойдём. Потому что - мы уже так делали.

- Понятно...

- Все зависит от того, как будет себя вести Украина.

- Ну, что - будем тогда оптимистами вместе с вами, потому что я первый раз слышу от вас такие вот оптимистичные заявления - правда...

- Почему? Я их часто говорил.

- Ну, не знаю...

- Все зависит от того, как поведёт себя вторая сторона.

- Все - будем надеяться на здравомыслие второй стороны.

- Да. Можно так сказать.

- Спасибо вам огромное.

- Не за что.

- Берегите себя. Счастливо.

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