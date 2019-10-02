"Он на меня всем весом упал": Смолов сказал, почему был заменен в игре с "Атлетико"

Футболисты "Локомотива" проиграли в напряженной борьбе мадридскому "Атлетико" матч 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 0:2. Оба гола команда Юрия Семина пропустила в начале второго тайма поединка. Один из лидеров "Локо", форвард Федор Смолов, в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему получил повреждение в игре с испанцами и какие перспективы теперь видит у своего клуба.

- Конечно, поражение – это всегда обидно, но мы играли с одним из ведущих клубов Европы. Высочайший уровень и по набору исполнителей, и по содержанию. Они идеально играют в отборе и контролируют мяч. Не знаю, как Облак потащил два удара Крыховяка. Сделал что-то нереальное. Будем работать. Конечно, матч с «Зенитом» отобрал много эмоций. Надеюсь, мы выглядели достойно.

- Ты тяжело уходил с поле после столкновения с игроком «Атлетико». Все ли в порядке? - этот вопрос, кажется, интересует всех болельщиков. Ведь Федор Смолов - в числе вызванных на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

- Он всем весом упал на голеностоп. Врачи посмотрят, но вроде бы все нормально.

После двух матчей с "Байером" и "Атлетико" у "Локомотива" - 3 очка и 3 место в группе. Однако же Смолов настроен оптимистично и уверен, что его команда еще покажет себя дальше:

- Есть ощущение, что «Локомотив» остается бойцом в этой группе?

- Мы более уверенно себя чувствуем – уже есть победа и три очка. Будем бороться дальше.

В матче 3 тура "Локомотив" сыграет в гостях против туринского "Ювентуса". Для команды Семина наступает важный отрезок на групповом этапе Лиги Чемпионов. Ведь дальше - два матча против команды Криштиану Роналду.

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