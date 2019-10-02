"Облак совершил просто фантастическое спасение!": Гжегош Крыховяк после поражения от "Атлетико" вспомнил, как не забил гол

В Москве на стадионе "РЖД Арена" футболисты московского "Локомотива" проиграли со счетом 0:2 матч 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридскому "Атлетико". Один из самых эпичных эпизодов матча - это два подряд удара польского футболиста "Локо" Гжегоша Крыховяка. Он мог переломить ход поединка, попади в ворота при счете 0:2 на 73-й минуте матча. Но не вышло.

- Мой момент во втором тайме? Облак совершил фантастический сейв. Хотя, конечно, когда ты находишься в пяти метрах от ворот, ты обязан забивать, но Облак сыграл отлично, - сказал после матча Гжегош в микст-зоне журналистам.

Говоря же о ходе поединка в целом, футболист признался - многое решили два гола в начале второго тайма игры. Это и стало причиной поражения. Но шансы на спасение все же были:

- Начало второго тайма было плохим для нас, потому что мы пропустили два гола. Но мы можем быть довольны игрой, несмотря на поражение. У нас было много возможностей для того, чтобы забить. Мы могли заработать ничью. Но не удалось. Мы будем работать, чтобы стать лучше.

Крыховяк твердо сказал, что дальше его команда намерена играть как следует и биться до конца в оставшихся встречах:

- Мы будем биться до конца в этой Лиге чемпионов. Каждый матч. Мы должны быть в лучшей форме, - сказал Крыховяк, и это было его последнее слово в микст-зоне после игры.

Напомним, что матч 3 тура Лиги Чемпионов футболисты "Локомотива" сыграют против "Ювентуса" в гостях в Турине. Матч состоится 22 октября. После чего - последует ответная игра уже в Москве через пару недель на поле стадиона "РЖД Арена".

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