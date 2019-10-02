"Не в Смолове дело, все сыграли не так": Полузащитник "Локомотива" Коломейцев рассказал об игре с "Атлетико"

Московский "Локомотив" проиграл со счетом 0:2 мадридскому "Атлетико" встречу 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Одним из тех, кто провел встречу с испанцами на поле, был полузащитник Александр Коломейцев. Он вышел на замену Смолову в конце игры.

В целом, Коломейцев признался - уровень этой встречи отличается от поединков в чемпионате России:

- Игра в целом другая, чем в чемпионате России. Соперники другие, - говорит он.

Отмечая же игру команды в целом, Коломейцев уверен - не стоит винить кого-то одного:

- Не в Смолове дело. Вся команда играла не так, как… Не стоит валить вину на Смолова. Все старались, играли. Кто-то лучше, кто-то хуже. Претензий ни к кому нет.

Описывая игру соперника, Коломейцев заявил:

- Они мячом владели, создавали больше атак. «Атлетико» — хорошая команда, по сравнению с «Байером» уровень намного выше. Немцы тоже много держат мяч, но у «Атлетико» мяч не задерживается в защите, они сразу вперед идут.

- А можете сравнить с прошлогодними играми эту встречу с "Атлетико"?

- С прошлогодними матчами не стоит сравнивать эту игру, у «Атлетико» та же команда, ничего нового. Нам сегодня тяжелее было играть, тяжелый соперник, на Смолова не надо скидывать это поражение, в этом нет смысла. Все старались, команда выглядела в целом неплохо.

Однако же, Коломейцев, как и остальные футболисты "Локомотива", уверен в дальнейших перспективах своего клуба:

- Выйти из группы тяжело будет, но такую задачу надо ставить, будем пытаться со всеми играть.

Матч 3 тура московскому "Локомотиву" теперь предстоит сыграть 22 октября в Турине против "Ювентуса". После двух туров Лиги Чемпионов у москвичей - 3 очка и 3 место. А впереди - два поединка против "Ювентуса". Сначала у них, а потом - дома.

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