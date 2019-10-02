Бизнес на доверии: Мошенники, торговавшие «чудо-матрасами», теперь впаривают нам «мазь Агафьи Лыковой»

БРЕД СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ

Россия. Москва. XXI век. Заметьте, нашей эры.

На экране ученый.

Благообразный. Солидный. Интеллигентный. По фамилии Кольцов.

- Если раньше атаковывалась седьмая чакра - голова, - сообщает он, - то теперь посыпались черти с присосками. За последние десять дней я трижды их снимал с головы и со второй чакры. Поэтому сейчас самые модные КФС - 20-я и, как ни странно, 23-я.

КФС - это маленький кусочек металла. Стоимостью рублей 20. Продается за 5 тысяч. В зависимости от цвета упаковки - «Здоровые легкие», «Аллергозащита», «Здоровые зубы»... Ставишь на «прибор» стакан с водой и после «поляризации воды одного из источников предгорья Алтая с мест силы Малый Дракон и Большая Черепаха» ты в порядке.

Присоски с чакр отодраны, бесы изгнаны, ты здоров.

И не то чтобы мошенник... Уважаемый человек. На него работают маркетологи, психологи, веб-дизайнеры, менеджеры продаж, даже билет на его лекцию стоит 15 тысяч рублей...

И сидит этот тип и размышляет:

«Кто организует присоски, я не знаю. Поэтому имейте в виду, что одной 20-й может оказаться недостаточно, чтобы с себя все постирать. Вот из Калуги написали: помогите, полностью обнулен! Хорошо у меня волосы этого человека были, посмотрел - а он всего-навсего покрыт этими сущностями. Снял их дистанционно - клочок волос положили на КФС, полчаса - и все в порядке».

Бред? Пожалуй. Но бред сертифицированный. Вот заключение Санэпидемнадзора, вот сертификат соответствия, вот регистрационное удостоверение Минздрава России - все нужные документы у средства от бесовских «присосок» имеются!

Вот одно из писем о прохиндеях, которые мне присылают читатели:

«Мой брат увлекся корректорами физического состояния КФС Кольцова, - пишет читатель «КП» Андрей. - Недавно узнал, что брат накупил их почти на 20 000 рублей. Начал мне рассказывать про эти КФС, для этого заболевания нужно одну пластину к ноге, другую в руку... Я пытался брату объяснить, что это явное мошенничество, бесполезно. Сколько людей пересылают немалые деньги мошенникам. И ведь эти КФС используют вместо нормального лечения, кто-то, может, и умер из-за этого... Вы, Ворсобин, самого Грабового вывели на чистую воду - помогите моему брату, расследуйте деятельность этого Кольцова!»

Нет. Бессмысленно расследовать.

Поумнел я. И вот почему...

Автор расследования Владимир Ворсобин (вверху) испытывает «чудо-матрас».Фото: Владимир ВОРСОБИН

ПИРАМИДА ИЛИ МАФИЯ?

Полгода тому назад я был глуп и горяч. С азартом громил мошенников из тверской фирмы «Здоров», продававших бабушкам матрасы, набитые стеклянным песком. Обманывали их до обиды бесхитростно. Насыпали стекло в чехол (себестоимость - тысяча рублей) и рекламировали «чудо-матрас» как панацею от всех болезней, включая варикоз и рак. Лекарство «мощное», но брали еще «по-божески» - 100 - 150 тысяч рублей.

Это была классическая медико-банкирская мафия, чья сеть раскинулась по всей России.

От Якутска до Краснодара, от Твери до Челябинска работал конвейер - кол-центры заманивали жертв в медцентры на бесплатную диагностику. Психологи в белых халатах «находили» у них страшные болезни и уговаривали подписать кредитный договор со страшными процентами, из-за чего реальная цена матраса подскакивала до 200 тысяч. Там же, рядом с потрошащими кошелек жертвы, дежурил представитель известного банка. Чтобы мгновенно одобрить кредит.

А в интернете «тяжелая артиллерия» - врачи со степенями и должностями с экранов тоже уговаривали: мол, мы, доктора наук, тестировали это «уникальное, удивительное, чуть ли не нобелевское изобретение». И эти экспертно-оплаченные мнения добивали больных стариков. И подписавшие кредит бабушки лишь дома осознавали, что наделали. Кто-то в шоке умирал от инфаркта. Кто-то бессмысленно мучился в судах. Кто-то боялся рассказать родственникам и просто жил в нищете, выплачивая банку бесконечные проценты.

«Комсомолка» в декабре прошлого года, казалось, обрушила эту пирамиду. Опубликовано мое расследование: «Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды».

Уголовное дело, аресты. По всей России регистрируются две тысячи (!) обманутых. К тверским врачам, рекламировавшим «чудо-матрас», приезжают следователи. Глава фирмы «Здоров» Фадеев бежит в Европу.

Я с облегчением решил - дело сделано. Силовики спасут плачущих бабушек, вернут им деньги.

Прошло полгода. Новый звонок.

А один из авторов пирамиды, Михаил Фадеев (внизу), скрывается за границей. Фото: youtube.com

ФИРМА ШЬЕТ, КАК ПРЕЖДЕ

Хотя я предчувствовал беду. Месяц назад вдруг потянуло проверить, как поживает мини-фабрика фирмы «Здоров», где шили эти матрасы. Она, конечно же, закрыта полицией, опечатана судом, но мало ли...

На фабрике меня узнали. Улыбнулись. Работаем, говорят, как и прежде. И фирма та же. И шьем мы, мол, уже не матрасы, а кое-что новое...

- Новое, значит, - кивнул я, вспоминая о мучениях древнегреческих героев с хитроустроенной гидрой. Отрубишь одну голову - вырастут две.

Уважаемые тверские врачи, рекламировавшие мошенников (у них тоже проходил обыск), оказывается, тоже отлично живут! На свободе. В прекрасном настроении. Поразительно!

Загадка - почему человек с высшим образованием, аспирантурой и многолетней врачебной практикой, осознавая что тысячи больных его именем заманивают в паучью яму, не думает о клятве Гиппократа, о кафедре, где обучает студентов, о совести наконец. И врачебный цех не освистывает очередного предателя...

Автор еще одной торговой пирамиды, изгоняющий с помощью металлических пластинок «чертей с присосками», некто Кольцов. Фото: center-region.com

В пирамиде «чудо-пластин от дьявольских присосок», например, питерский ученый Джанрико Чинчаладзе (сейчас остеопат) - рекламное знамя шулеров от медицины. Тиражируются его слова, что с помощью КФС «наблюдалось значительное восстановление капилляров, эпитализация поврежденных сосудов, улучшение реологических свойств крови, улучшалось снабжение кислородом».

Нахожу Чинчаладзе. Пишу: «Вы подтвердили чертовы присоски?»

«Да, - говорит. - Я проводил небольшое исследование. Корреляция между действием прибора и улучшением микроциркуляции была».

«Можно посмотреть официальное заключение? Методики? Есть протоколы исследования? Есть ли вообще научное подтверждение, что вы не заодно с мошенниками?»

Молчит. Потом приходит ответ, где о методиках и заключении ни слова.

Речь вдруг пошла о другом.

«Некоторые ученые не считают медицину наукой в строгом понимании этого слова, - заметил Чинчаладзе. - Лет 20 назад я был на международной конференции, посвященной микроциркуляции. Было несколько докладов о диагностике, основанной на эффекте Кирлиана. Одни считали - прекрасная диагностика, другие - нет. Так что не всегда все однозначно».

Залезаю в медицинские справочники: эффект Кирлиана - электрический разряд в газе, в псевдонаучных публикациях используется как доказательство существования биополя, достоверных медицинских результатов нет. Умные ребята...

С одной стороны, они ставят под сомнение главный принцип науки (который костью стоит поперек горла торговцам и мошенникам всех времен): «Все должно быть доказано, что не доказано - не лекарство».

Они пользуются нечистоплотностью некоторых российских ученых, у которых гомеопатические «лекарства» (признанные Комиссией по лженауке РАН пустышками) вопреки всей мировой науке проходят клинические испытания.

С другой... Вот, например, письмо:

«Купила пластины, как и многие, от безысходности, неожиданно тяжело заболела, делала все как написано, но, к сожалению, мне становилось все хуже. Дело дошло до больницы...»

Хорошо, что все-таки дошло. Врачи успели «разогнать чертей» с помощью официальной науки.

Но возвращаемся к матрасам. Звонили пострадавшие. Они не плакали. Не жаловались даже. Они ругали... меня. За то, что когда-то обнадежил.

- Но как же так? - переспрашиваю. - Шли же аресты, обыски... Вам до сих пор не вернули деньги?

- И не вернут, - кричат они. - Дело хотят закрыть...

Скриншот страницы сайта

ПО РЕЦЕПТУ ОТШЕЛЬНИЦЫ

Два года назад краснодарские жертвы матрасов нашли друг друга в коридорах местных судов, когда поодиночке пытались добиться возврата денег. Суды они проигрывали.

Но познакомились. В отчаянии написали коллективное письмо в прокуратуру под двумя десятками подписей. Такое количество пострадавших озадачило правоохранителей (они не знали, что только в Сочи окажется 900 жертв «матрасных мошенников»), и начали проверку.

Уголовное дело шло странно. Мой источник в одной из правоохранительных структур Твери с усмешкой заметил, что краснодарские следователи «рыли землю», но без поддержки наверху. Их со скрипом пускали в регионы, где гнездились мошенники. Дескать, есть заявители в Сочи и Краснодаре - вот и занимайтесь ими. Зачем, мол, вам вся Россия? Ни к чему...

Складывалось впечатление, что 210-я статья УК («организация преступного сообщества») была кому-то очень нежелательна. И прорыв в следствии действительно наступил после публикации в «Комсомолке».

Тверские оперативники во время обыска у одного из фигурантов дела нашли загадочное письмо (находится в распоряжении редакции), его мог составить только очень высокопоставленный (либо информированный) чиновник или силовик.

Цитирую:

«24 декабря 2018 года (то есть через две недели после громкой публикации в «КП») состоялось заседание межведомственной группы по противодействию организованной преступности с участием зампрокурора края Чупрова, руководителя ГУВД Воложинова и ГСУ - Степанькова. Воложинову и Степанькову было рекомендовано до 1 марта обеспечить доказывание признаков преступного сообщества по указанным уголовным делам».

Автор приказывает исполнителям (не в погонах ли?):

«1. Необходимо установить, насколько реальны требования Чупрова, направленные на привлечение лиц по статье 210 УК РФ...

2. Принять меры, направленные на недопущение привлечения лиц к уголовной ответственности по статье 210 УК , а только лишь по статье 159 УК («мошенничество». - В. В.), что позволит переквалифицировать преступление на статью 165 УК («злоупотребление доверием» - до двух лет).

3. Изменить меру пресечения с заключением под стражу на домашний арест в отношении лиц, объявленных в международный розыск, после их явки к следователю.

4. Принять меры, направленные на передачу дела в Центральный районный суд Сочи, а не в Краснодарский суд».

Совпадение это или нет, но следственная группа, которая накрыла всероссийскую пирамиду с ее только установленными 26 фирмами и 30 подозреваемыми, и ее главой - израильским гражданином неким Шапиро, была... отстранена от дела.

А судя по ответу Краснодарского ГУ МВД «Комсомолке», сотрудники полиции, оказывается, установили не 30, как считалось год назад, а лишь 18 неназванных подозреваемых. И самое главное, как жалуются пострадавшие, денег на счетах ограбивших их фирм давно нет. Посадят, мол, какого-нибудь стрелочника на пару лет. И превратится всероссийское уголовное дело в очередной среднерусский пшик.

Поэтому какой смысл гоняться за чертями с присосками? Никакого! Вот и фирма «Здоров» передала мне и газете пламенный привет.

В рекламе нового способа заработать на стариках - «целительных чудо-мазей» - они использовали фотографию... Агафьи Лыковой, отшельницы тайги, о которой первым рассказал миру патриарх «Комсомольской правды» Василий Песков.

Понимая, что 75-летней набожной Агафье неизвестно, что такое реклама (все мирское для нее «греховно дело»), и тем более фирма «Здоров», звоним торговцам.

- Да, это рецепт самой Агафьи Лыковой, - говорят. - Она одна из разработчиков наших мазей.

- Вот сволочи, - восхищаюсь. - Непотопляемые, вечные мерзавцы. Вы, похоже, будете всегда. Вот какой смысл с вами бороться?!

Любовь Корнеева пострадавшая в офисе фирмы, где ей продали матрас. Теперь там нет ничего. Денег тожеФото: Владимир ВОРСОБИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Победить «фуфломицин»

И все-таки есть смысл.

Наука проигрывает шарлатанам и колдунам из-за того, что в болезнях мы часто дети. Ищем новое, чудесное, чтобы недуги побеждались не изматывающим лечением капельницами или скальпелем, а магическим амулетом или волшебной таблеткой (сделанной по принципу - чем меньше действующего вещества, тем оно сильнее, поэтому в самых «сильных» гомеопатических «лекарствах» ни одной его молекулы нет).

Наука проигрывает мошенникам и коррупционерам, потому что бизнес на русской наивности и необразованности таков, что Комиссия РАН по лженауке может надрываться в крике «Это ненаучно!» сколько угодно. Никому нет дела. Аптеки продают «фуфломицины». Чиновники, врачи, ученые, депутаты, силовики слишком заняты - они считают и передают друг другу деньги. И особо доволен конечный бенефициар - гробовщик - к нему попадают те, кому особенно не повезло с амулетом...

Наука проигрывает в гнилой, метастазирующей системе, когда всеобщий медицинский бардак выгоден всем, кроме нас, дойных коров, - пациентов.

Но в итоге наука побеждает.

Потому что человеческое желание найти истину и выжить (одно от другого неотделимо) победить нельзя.

Но надо быть упрямым.

Сел же после моих публикаций «воскреситель бесланских детей» Григорий Грабовой, лишился многомиллиардной госпрограммы «наноизобретатель» Виктор Петрик.

И все остальные истории я, надеюсь, доведу до хеппи-энда.

Ну или хоть до чего-нибудь...

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Александр ГАУЛАНД - специально для «КП»:

Нужно объединить немецкие чудеса техники с российскими ресурсами

3 октября - единственный общенациональный выходной в ФРГ. В этот день в 1990 году Западная Германия объединилась с Восточной. И произошло это благодаря Советскому Союзу, который согласился вывести войска из ГДР. С тех пор Берлин оставался главным союзником и приоритетным партнером Москвы в Европе. Но в 2014 году с началом санкционной войны все круто переменилось. Однако надежда на новую «русско-немецкую весну» остается. Об этом специально для «КП» написал колонку немецкий политик Александр Гауланд, лидер партии «Альтернатива для Германии» - третьей по величине в бундестаге и единственной, которая выступает против нелегальной миграции и за отмену антироссийских санкций.

«Пруссия никогда не забудет, чем обязана вам за то, что война не приняла чрезвычайных размеров», - телеграфировал кайзер Вильгельм I русскому царю Александру Второму 27 февраля 1871 года. Месяцем ранее он был провозглашен императором объединенной Германской империи по итогам франко-прусской войны. Победа в ней состоялась благодаря карт-бланшу со стороны Петербурга, который обеспечил для Берлина благожелательный нейтралитет на восточных рубежах. Так царская Россия стала косвенным родоначальником первого объединения нашей страны.

А осенью 1990 года в Москве завершились переговоры «2+4» между бывшими державами-победительницами Германии о ее новом объединении. Тем самым СССР - нынешняя Россия - стал уже самой настоящей акушеркой при рождении второго германского единства.

Тогдашний лидер ФРГ Гельмут Коль, подобно Вильгельму I и его гениальному канцлеру Отто фон Бисмарку, знал, что немецкое национальное государство нельзя создать без России либо против России. А вот действующий канцлер Ангела Меркель начисто лишена исторического чутья.

Можно предположить, что с политикой санкций на «русском направлении» она видит себя преемницей Тевтонского ордена - с его попытками любой ценой вести «натиск на восток» и одновременно отгораживаться от Руси. Тогда, в XIII веке, эти планы сорвал князь-полководец Александр Невский, а Орден остался во всех отношениях незначительной величиной.

Нам нужны такие отношения с Россией, которые расширяют экономические возможности, - как строящийся сейчас газопровод «Северный поток-2». Нам нужна такая стратегия, которая объединит немецкие чудеса техники с российскими ресурсами.

Германия и Россия не всегда стояли по одну сторону истории, но сегодня они уже не могут обойтись друг без друга. Германии всегда было хорошо в надежном партнерстве и мире с Россией, и наоборот. Именно такое будущее я пожелал бы себе и, конечно, всем добрым немецким людям.