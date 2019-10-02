"Нам все усложнил первый гол в матче". Вратарь "Локомотива" Гилерме назвал причину неудачи в игре с "Атлетико"

Футболисты московского "Локомотива" уступили со счетом 0:2 мадридскому "Атлетико" в матче 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов. После матча голкипер "железнодорожников" Маринато Гилерме подвел тог поединку, сказав немало интересного:

- Мы знали, что этот матч получится для нас тяжелым. Все усложнил гол, который мы пропустили в начале второго тайма встречи. Если бы мы были чуть более сконцентрированы, особенно в первые 15 минут после перерыва, то результат мог и быть другим. Но нужно учитывать, что у нас очень сложная группа. Ясно, что «Байер» - это тот соперник, с которым мы можем бороться за третье место.

Сам вратарь не доволен итогом поединка с "Атлетико", и на то для Гилерме есть свои причины:

- Нет, я же два мяча пропустил! Это много. Хотя я всегда пытаюсь делать свою работу как можно лучше.

Не так давно Гилерме провел 300-й матч за "Локомотив". А 301-й выпал на Лигу Чемпионов. 12 лет назад бразилец, признался, не думал, что так выйдет:

- Конечно, я не ожидал, что столько смогу сыграть за «Локомотив». Столько лет здесь, очень рад, что так получилось. Надеюсь, что еще смогу сыграть 300 игр за команду, знаю, что это невозможно, но буду стараться играть столько, сколько смогу

При этом, Гилерме заявил, что матчи в чемпионате России для "Локомотива" представляются важными:

- Конечно! Наш приоритет — чемпионат. Только благодаря хорошему выступлению в нем мы можем играть в Лиге чемпионов

Для "Локомотива" теперь дальше ближайший матч - 6 октября в чемпионате России против тульского "Арсенала" на своем поле. А 22 октября - третий поединок на групповом этапе Лиге Чемпионов против "Ювентуса" в гостях. После чего последует встреча на своем поле с командой Криштиану Роналду.