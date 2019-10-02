2019-10-02T02:13:32+03:00
Спорт

"Нам просто не хватило сил". Юрий Семин назвал причину поражения от "Атлетико"

Главный тренер "Локомотива" после матча поведал о травмированных и о том, как команда отреагировала на неудачу в игре с испанцами
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Фото: REUTERS
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Футболисты столичного "Локомотива" проиграли матч 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" 0:2. Команда Юрия Семина неплохо смотрелась в первом тайме, а вот после перерыва пропустили два мяча и не смогли отыграться. Главный тренер "Локо" Юрий Семин после игры ничего не скрывал на пресс-конференции:

- Нам банально не хватило сил во втором тайме. Допустили элементарные ошибки – после вброса из аута и после углового. Мы не выдержали давления, которое по всему полю оказывал «Атлетико». А так – играли изо всех сил, - дал первую оценку действиям своей команды в матче тренер "Локомотива".

По ходу игры, признал Семин, пришлось вносить коррективы, что не могло помочь команде:

- Помешала травма Жемалетдинова, после которой пришлось вносить коррективы. В целом, не можем предъявить претензии футболистам. Они отдали все силы.

Ключевыми для "Локомотива" стали первые минуты второго тайма встречи с "Атлетико". Хозяева поля дважды пропустили. При этом, Семин на пресс-конференции сказал, что не стоит винить Смолова по итогам матча:

- Допустили ошибку после вброса аута. Что касается Смолова, то так же, как и по остальным: все старались, но допускали ошибки. У Смолова было два хороших момента.

- Какова ситуация с травмированными? - спросили журналисты. По ходу поединка "Локомотив" лишился двух игроков. И тут Семин обнадежил новостями по одному игроку и обескуражил по другому:

- Мне кажется, что Жемалетдинов выбыл надолго. Что касается Смолова, наверное, ничего страшного. Антон вернется нескоро, Алексей уже вот-вот. Фарфана можно ждать не раньше нового года. Наверное, такое количество травм закономерно. Матчей много, они напряженные. Организм просто не выдерживает.

- Долго ждали вас на пресс-конференцию. Общались с командой?

- Ждал, пока пресс-конференцию закончит Симеоне. А команда расстроена. Особые слова здесь не нужны.

Дальше у московского "Локомотива" - матч против тульского "Арсенала" в чемпионате России. Игра пройдет 6 октября. А вот уже 22 числа - матч 3 тура Лиги Чемпионов в гостях против туринского "Ювентуса".

ИСТОЧНИК KP.RU

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