Павел Ливинский: «Россети» блокируют 9 миллионов хакерских атак в год»

В Москве со 2 по 5 октября проходит Третий Международный форум «Российская энергетическая неделя». «РЭК-2019» собрал представителей крупнейших топливно-энергетических компаний России и мира. В первый день форума компания «Россети» провела пленарную дискуссию «Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры?».

Вопросы кибербезопасности в энергетической отрасли обсудили глава «Россетей» Павел Ливинский, бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, а также главы энергетических компаний и производителей электрооборудования.

Цифровая трансформация все глубже проникает во все сферы электроэнергетики. Новые технологии выводят отрасль на новый уровень, но вместе с тем и несут угрозу ее безопасности. Открывая дискуссию, Павел Ливинский подчеркнул: вопрос кибербезопасности для больших компаний стоит чрезвычайно остро. Например, специалисты «Россетей» каждый год блокируют около 9 миллионов попыток хакерских проникновений. «Россети» - крупнейший в мире электросетевой холдинг, и защита в цифровом пространстве для компании - не просто корпоративная проблема, но и вопрос национальной безопасности. Чтобы обезопасить себя, компания создала корпоративную технологическую сеть без доступа к публичным сетям: в рамках концепции цифровой трансформации сегодня это является общепринятым стандартом. В качестве мер кибербезопасности Павел Ливинский также назвал защиту каналов связи с применением передовых технологий, а также использование российского оборудования программного обеспечения.

- Наша первоочередная задача в области кибербезопасности, как одной из системообразующих компаний страны – четко следовать международным трендам, брать на вооружение лучшие мировые практики, эффективно сотрудничать с ведущими зарубежными компаниями, при этом активно внедряя отечественные разработки. Потому что в вопросе кибербезопасности импортозамещение – это не просто задача, а гарантии защиты критической инфраструктуры, - отметил генеральный директор «Россетей».

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер уверен: создавать безопасное цифровое пространство необходимо на международном уровне. Фото предоставлено ПАО "Россети".

По мнению Герхарда Шредера, вопрос кибербезопасности в наш век глобализации — это международная проблема, решать которую необходимо общими усилиями всех стран. Экс-канцлер Германии выразил надежду, что Евросоюз и Россия объединят свои силы в условиях, когда цифровая трансформация создает не только новые возможности, но и новые вызовы.

- Сегодня любая сфера, от финансов до электроэнергетики, в значительной степени зависит от информационных технологий, что создает определенные угрозы, - отметил глава Nord Stream 2 AG. - Система, которая могла бы защитить нас от информационной угрозы, должна быть создана не только на национальном, но и на международном уровне. Сейчас работа на этом уровне ведётся, но в большей степени она касается вопросов нефти и газа. Необходимо распространить этот опыт и на электроэнергетику. Для этого важно тесное сотрудничество Евросоюза и России, прочные отношения, доверие друг к другу. Только так мы сможем создать общее пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока.

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов отметил, что цифровая трансформация в электроэнергетике является драйвером для развития смежных отраслей и всей российской экономики в целом.

- Поэтому сегодня очень важно воспользоваться заделом, созданным энергокомпаниями и государством, сформировать требования к внедряемым технологическим решениям и обеспечить необходимую безопасность топливно-энергетического комплекса в контексте развития науки и технологий, - подчеркнул Анатолий Тихонов.

Дискуссия «Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры?» собрала глав крупнейших энергетических компаний России и мира. Фото предоставлено ПАО "Россети".

О передовом опыте российской столицы участникам дискуссии рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. В Москве цифровые технологии внедряются во все системы жизнеобеспечения по цепочке — от производителя до потребителя.

- Мы давно поняли, что системами жизнеобеспечения необходимо управлять и добились в этом значительных успехов, - отметил заместитель мэра. - Через два с половиной года у нас заработает Центр управления городским хозяйством. Все это поможет усовершенствовать процессы управления системами жизнеобеспечения, а также приведет к сокращению расходов и к снижению технологических потерь.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со своей стороны рассказал о региональном аспекте цифровой трансформации. По словам главы региона, для ее успешного внедрения необходима консолидация электрических сетей на базе системообразующих компаний.

- На ряде территорий, где электрические сети принадлежат частным владельцам, остаются серьезные вопросы с надежностью электроснабжения. Невозможно внедрять цифровые технологии точечно, - считает Алексей Текслер. - Если одна компания вкладывается в автоматизацию, безопасность и инвестирует в эти направления значительные средства, а иные собственники не следуют технологическим трендам, то у нас не получится прорыва в развитии ТЭК.