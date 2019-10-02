Пенсии звезд: Пугачева получает 47 тысяч, а Роза Сябитова - 14

Многие из знаменитостей - работающие пенсионеры, и пособие от государства для них не главный источник дохода. Денежки, однако, исправно поступают на их счета.

30 000 рублей - Николай Дроздов

82-летний телеведущий и ученый снимается в рекламе, выступает с лекциями и даже возит туристов в заграничные путешествия. А все потому, что Николай Николаевич помогает наследникам: «Пенсия у меня около 30 тысяч рублей, а зарплата в университете сейчас даже меньше. Нам вдвоем с женой бы хватило, конечно. Но приходится помогать дочке и двоим внукам, потому что там никто не работает. Отец детей высылает что-то «а-ля алименты». А внукам за все их кружки платить надо, и Лена пранаямой (разновидность йоги. - Ред.) занимается. Старшей дочери (ее зовут Надежда. - Ред.) тоже эпизодически помогаю».

Николай Дроздов снимается в рекламе, выступает с лекциями и даже возит туристов в заграничные путешествия.Фото: Елена ВАХРУШЕВА

41 000 рублей - Алена Свиридова

57-летняя певица получает приличную пенсию, так как у нее есть надбавка за звание заслуженной артистки РФ. «У меня когда-то стипендия была 40 рублей, а теперь пенсия почти такая же - 41 тысяча», - шутит Свиридова.

Алена Свиридова получает приличную пенсию, так как у нее есть надбавка за звание заслуженной артистки РФ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

12 100 рублей - Николай Цискаридзе

45-летний Николай Максимович, как и все балетные, получает досрочную трудовую пенсию. Ее начисляют артистам балета, исполняющим сольные партии, со стажем от 15 лет, а у Цискаридзе стаж работы в Большом театре - 21 год. 12 тысяч, которые он получает ежемесячно, остаются на банковском счете. Ну а на текущие расходы Николай зарабатывает - он сейчас ректор Академии русского балета в Санкт-Петербурге. Кстати, по достижении официального пенсионного возраста (65 лет) Цискаридзе будет получать московскую надбавку к своему основному ежемесячному пособию, а также надбавку за звание народного артиста России.

14 000 рублей - Роза Сябитова

57-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» объяснила «Телепрограмме», почему она всегда будет работающей пенсионеркой: «Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и никогда на нее не рассчитывала. Я пенсионерка, получаю около 14 тысяч рублей. Может, кто-то и может прожить на эти деньги, но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа - это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу…»

Роза Сябитова. Фото: АГН «Москва»

21 000 рублей - Лолита

55-летняя певица очень переживала, что ей насчитают маленькую пенсию, так как ее трудовая деятельность начиналась на Украине. «Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! - призналась она. - Ожидала 7 - 8, но пронесло! Но еще не пробовала жить на эти деньги...»

Лолита очень переживала, что ей насчитают маленькую пенсию, так как ее трудовая деятельность начиналась на Украине.Фото: Борис КУДРЯВОВ

47 000 рублей - Алла Пугачева

Пенсия 70-летней Примадонны вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляет 47 тысяч рублей. Часть денег Алла Борисовна отдает на благотворительные цели.

50 000 рублей - Светлана Светличная

79-летняя актриса любит разъезжать по кинофестивалям и участвовать в творческих встречах со зрителем вовсе не потому, что она нуждается в деньгах, просто общение с коллегами и поклонниками поднимает ей настроение. Заслуженная артистка РСФСР получает приличное пособие от государства. Светлана Афанасьевна не скрывает: «Пенсия у меня очень хорошая - сейчас выходит почти 50 тысяч».

Светлана Светличная.Фото: Николай ХИЖНЯК

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