Добытчик растет: слушатели Радио «КП» вспомнили свои первые задания от родителей

Ответственность - это очень серьезно. Вот ты обычный мальчишка или девчонка, и неожиданно в один прекрасный день мама или папа поручают тебе какое-то важное дело. И это такая гордость, что тебе наконец доверили сделать что-то полезное! Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) вспомнить случаи оказанного доверия.

Самостоятельный поход в магазин

Три раза повторяешь по списку, что тебе нужно купить. После с гордым видом и с авоськой в руке идешь по улице. Заходишь в магазин и покупаешь заказанное, стараясь не смотреть на такой заманчивый кондитерский отдел. И даже не поворачиваешься в сторону стеклянных конусов с таким вкусным соком. И вот ты все купил, и сдача в кармане, и авоська полна. А дома ты с радостью показываешь продукты и отдаешь сдачу маме или бабушке, внутренне гордясь собой, что все сделал, ничего не напутал и ни копеечки не потратил.

Отдельная история, когда вообще без какого-либо напоминания приходится брать ответственность на себя. Магазин, очередь, дают... ну что-нибудь не очень дорогое, но дефицитное. Например, некоторые слушатели вспоминали бананы. Их только привезли, а народу уже столько, что хвост очереди на улицу выглядывает. А дома лежат резервные три рубля. Так, на всякий случай. И посоветоваться не с кем - брать или не брать. Решение принимается после пары минут сомнений. Очередь занимается. Сам пулей мчишься домой, берешь эту трешку - и галопом обратно. Берешь два кило бананов, зеленых еще. Им предстоит отлеживаться несколько дней в сухом и темном месте. А потом приходит домой мама, и ты демонстрируешь приобретенное. Фраза «ты ж мой добытчик» звучит, как сладкая музыка.

Часто первым заданием был поход за хлебом. Правда, редко кому удавалось донести до дома буханку, не сняв пробу с ароматной хрустящей корочки. Фото: Владимир ВОРОБЬЕВ

Забрать брата или сестренку

Многие слушатели вспоминали, что родители работали допоздна и забрать сестру или брата из сада становилось прямой обязанностью старшего. Заходишь в детсад и следишь, как малыш одевается, совершенно по-взрослому, копируя манеру родителей, поправляешь ему курточку или шарфик. По дороге домой брат или сестра все время порывается пойти то к палатке с мороженым, то на качели, но старшенький держится изо всех сил.

Игра во взрослого продолжалась и дома. И вот картина маслом: один сидит и важно ест суп, а второй со строгой миной следит, чтобы первое употреблялось с хлебом и не проносилось мимо рта.

Помочь отцу

Гараж, машина, верстак, паяльник, ключи, болгарка... Папа, дядя или дедушка рано или поздно брали подрастающее поколение с собой для маленькой, но посильной помощи.

И снова важность момента, когда с тобой разговаривают как со взрослым. Правда, потом мы поймем, что в гаражах ведутся разговоры на немного другом языке, который не очень применялся в присутствии детей. Но это осознание придет чуть позже, а пока все охотно откликались на призыв подержать, принести, закрепить... И никто не ругал, что руки грязные, что все трогаешь, ведь ты участник процесса, а значит, имеешь право.

И как потом было радостно сказать мальчишкам во дворе: мол, мы с отцом машину чинили или баню строили.