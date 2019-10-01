Покупатели пишут в отзывах «восхитительный товар»? Это разводка!

Заказывая товары в интернет-магазинах, мы обычно смотрим, что про них пишут в отзывах другие покупатели. Продавцы это знают. Поэтому сами начали писать хвалебные комментарии на свои товары. Как не попасться на их удочку? Роскачество рассказало, как отличить проплаченные комментарии от настоящих.

Компании-продавцы нанимают целую армию специалистов, которые знают, как подцепить покупателя на крючок. Отличить настоящие восторги от фальшивых все сложнее. В одном только Яндекс.Маркете каждый день отсеивают до 35 процентов рекламных отзывов.

В помощь покупателям Роскачество составило список рекомендаций, как распознать рекламу в интернет-отзывах.

1. Призывы к покупке

«Убедитесь сами», «Попробуйте и сами все поймете»... Подобные фразы - признак того, что над отзывом поработал профессиональный автор. Хотя бы просто потому, что покупатели, довольные покупкой, реже оставляют отзывы о ней. И едва ли будут убеждать кого-то достать кошелек.

2. Навязчивое упоминание бренда

Если отзыв пестрит названиями и брендами - скорее всего, над ним поработал SEO-оптимизатор. Это специалист, который переделывает текст так, чтобы его лучше находили интернет-поисковики. Например, набираете запрос «купить чайник» и сразу получаете ссылку на хвалебный отзыв. А все потому, что интернет-специалист десять раз упомянул в отзыве название товара и его бренд.

Если название торговой марки или фирмы упоминается в отклике слишком часто, перед вами реклама.

3. Общие фразы

«Классный», «Восторг», «Самая лучшая компания», «Очень круто все сделали»... Если по отзыву нельзя понять, о каком продукте речь, скорее всего, его просто скопировали c одного сайта и вставили в другой, и так сотню раз. Человек, который решил оставить отзыв о купленном товаре, не будет тратить время на общие фразы.

4. Избыток подробностей

«Звонка от сотрудника пришлось долго ждать, но их можно понять - клиентов так много...» Избыток деталей тоже может быть признаком фальшивки, особенно если в отзыве о товаре хвалят магазин, сервис и доставку. Скорее всего, к такому отзыву приложили руку сами сотрудники, решившие прикинуться довольными клиентами.

5. Однотипные отклики

Часто они встречаются на сайтах конкретных магазинов. Если комментарии написаны как под копирку, да еще и с одинаковыми ошибками, скорее всего, эти отзывы написал один и тот же человек. Да и в целом доверять отзывам на сайтах компаний не стоит: обычно они проходят модерацию, и негативные отклики вы просто не увидите.

6. Сезонность комментариев

Важно смотреть и на даты и время, когда были оставлены отзывы о покупке. Фальшивые отклики, скорее всего, будут сгруппированы по датам, между которыми большие перерывы. А вот честные отзывы появляются в самое разное время.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Учитесь анализировать отзывы, - советует Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества. - Важно не обращать внимания на эмоции и оценочные характеристики, а смотреть исключительно на детали и факты. Не жалейте времени на просмотр отзывов перед покупкой и помните, что есть категории товаров, которые носят индивидуальный характер, а значит, не могут нравиться всем.