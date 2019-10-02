Охранник московской ТЭЦ покончил с собой на КПП

Сотрудник ведомственной охраны министерства энергетики России покончил с собой прямо на контрольно-пропускном пункте одной из московских ТЭЦ. Тело мужчины 1963 года рождения было обнаружено утром во вторник, 1 октября.

Согласно данным источника kp.ru в правоохранительных органах, первыми на место происшествия приехали медики. Они же и сообщили в полицию об обнаружении трупа. Подоспевшие стражи порядка констатировали, что охранник умер около трех часов назад.

Рядом с телом был обнаружен 9-миллиметровый пистолет Макарова, два магазина с патронами и сотовый телефон - все улики изъяли. Труп был направлен в Бюро судмедэкспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее заместитель главы специального управления ФПС МЧС России подполковник Олег Жуков также покончил с собой. Его тело нашли в лесу в подмосковном Переделкино.