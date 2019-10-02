2019-10-02T12:05:05+03:00
Происшествия

«Перед Богом чист»: полковник МЧС перед самоубийством записал разоблачающее руководство видео

Против экс-замглавы спецуправления МЧС было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», но родственники и друзья уверяют, что он стал козлом отпущения
Анастасия ВАРДАНЯН
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Покончивший с собой полковник МЧС России Олег Жуков записал предсмертное видео.Покончивший с собой полковник МЧС России Олег Жуков записал предсмертное видео.
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Во вторник, 1 октября, в лесу, недалеко от гаражного кооператива «Мичуренец» в деревне Переделкино Одинцовского района Московский области прохожие нашли тело мужчины. Погибшим оказался бывший высокопоставленный сотрудник МЧС - замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков. Прибывшие на место криминалисты обнаружили служебное удостоверение и два мобильных телефона. Сразу же начали проверку. Однако версия убийства отпала в первые же часы.

- По предварительным данным, это суицид, - сообщил «КП» источник близкий к следствию.

В одном из мобильных телефонов полковника обнаружили предсмертное видеообращение. Ролик он отправил близким родственникам и друзьям. В нем Жуков объяснят, почему решил свети счеты с жизнью.

Чтобы понять о чем речь, нужно вернуться к событиям годовалой давности. В 2018-м году полковник Жуков со скандалом был отстранен от занимаемой должности. Тогда же против него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Обстоятельства связаны с проведением госзакупок. С первых дней Жуков уверял следствие, что не виновен и из него сделали крайнего. Но назвать имена высокопоставленных коллег, которые его якобы подставили, решился только в последнем в своей жизни видеоролике.

В свой смерти он просит винить генерал-майора внутренней службы МЧС Максима Максименко и начальника одного из крупнейших подразделений управления Москвы Владимира Демиданова.

- Я больше не могу участвовать в этой подковерной войне. В мае 2017 проверка Контрольно-ревизионного управления выявила многочисленные нарушения при проведении госзакупок и ремонте пожарной техники. Я просил передать данные в прокуратуру, но Максим Максименко проигнорировал мою просьбу. А грехи Демиданова не каждый порядочный человек сможет на себе увезти. Все, что мною подписано, ничтожно и является оговором меня. Я в этой жизни никому ничего плохого не сделал, перед Богом чист. Все, кто меня оговорил, поймут и почувствуют, что Бог есть- говорится в видеобращении Жукова.

Сейчас все сказанное проверяют сотрудники Следственного комитета, а так же специальная комиссия МЧС, которая была создана после случившегося.

- В МЧС опечалены трагическими событиями, повлекшими смерть сотрудника. В настоящее время ведется следствие. Ведомство окажет всестороннюю помощь в расследовании причин данного инцидента, - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России.

Полковник МЧС перед самоубийством записал разоблачающее руководство видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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