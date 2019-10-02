Сергей Юран: «Сейчас я готов возглавить Спартак»

После отставки из московского «Спартака» Олега Кононова спортивные и не только спортивные СМИ начали гадать кто же станет следующим наставником красно-белых? Карпин, Бердыев, Черчесов, Каррера… Это далеко не полный список кандидатов на открывшуюся вакансию главного тренера в «народной команде». В расширенный список попал экс-игрок «Спартака» и сборной России Сергей Юран, который на «Радио «КП»» рассказал, почему был не готов возглавить команду раньше и чего не хватало предыдущим наставникам столичного клуба.

- Есть информация, что «Спартак» ищет тренера только до конца сезона, а после окончания первенства будет новый наставник?

- Это обычная практика. Когда тренер ушёл в отставку. Раньше я говорил, что не готов возглавить «Спартак». Сейчас готов! Но вначале надо делом доказать, без болтологии, а потом уже рассчитывать на долгосрочный контракт – двухлетний или трёхлетний, неважно. У меня такое воспитание и характер. Мне не принципиально, какой длительности заключать соглашение. Есть ситуация, где «Спартак» мне не безразличен. Я там играл пусть недолго, но этот клуб у меня остался одним из самых любимых в плане того, что я там был игроком, получал удовольствие от футбола.

- Говорят, что после Евро-2020 туда хотят позвать Станислава Черчесова.

- Много разговоров ходят. Но до конца сезона, руководство посмотрит турнирную таблицу и результаты. И тогда оно примет решение – продлевать или не продлевать.

- Не пугает ли вас, что в «Спартаке» пошла тренерская чехарда?

- Меня не пугает. Я знаю, что делать. Мне 50 лет. У меня была возможность возглавить «Спартак», но я всегда адекватно смотрю на вещи. Я реалист, а не виртуалист. Меня спросили: если возможность будет, ты готов? Я говорю: естественно, готов. В команду приходили многие специалисты. Очевидно было, что не готовы. Хотение – одно, а результат – это другое. Нужно адекватно понимать. Если не готов, тогда нечего туда ходить.

- Почему в «Спартаке» в последнее время не задерживаются тренеры?

- «Спартак» - такой клуб, там нужно руку всегда держать на пульсе в плане футболистов. Что у Карреры – да, чемпионы, молодец, спасибо большое. Но потом рука с пульса немножко ушла – и всё. В этом беда. Там нужно спрашивать с футболистов и держать всё под контролем. А не так, что мы выиграли чемпионат – и сейчас такая же сказка будет продолжаться. Нет, это мы забыли. Мы выиграли. Это пусть болельщики радуются. С игроков нужно требовать постоянно. А так, по накатанной – сказка не будет продолжаться. И здесь есть проблемки. И плюс не хватает в «Спартаке» жёсткости. Есть прекрасный стадион, есть база. В моё время у команды такого не было. Сейчас все условия есть для того, чтобы готовиться, тренироваться. И зарплаты, которые футболисты хотят, они получают. И вовремя получают. В чём дело тогда?

Если не можем обыграть «Урал», значит, будем сидеть на базе и тренироваться, заниматься теорией. А не так, что мы проиграли – ничего, следующий матч, злее будем. Футболисты это чувствуют. Проиграли – тренировка, разъехались. Получилось, не получилось, не имеют права футболисты так думать. Я в Европе десять лет играл, там тренер спрашивает за результат. И спрашивает так, что это… У нас в чемпионате могут спросить с российских футболистов, но не с легионеров. Если вы зовёте иностранца, и платите ему огромные деньги, то и спрашивайте с него в два раза больше. И делать это нужно до подписания контракта, а не сюсюкаться с ним потом. Что мы видим сейчас в «Спартаке»? При всём уважении к ребятам из «Оренбурга», «Урала», они не могут обыграть эти клубы дома.

- Совершенно разный класс у игроков.

- Класс игроков выше, бюджеты выше. «Спартак» просто обязан обыгрывать в домашних играх.

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