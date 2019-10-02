2019-10-02T14:08:34+03:00
В мире

Сергей Лавров: Американцы — это купцы: либо покупай наше оружие, либо по другим направлениям зажмём

Глава МИД РФ выступил на заседании Валдайского клуба
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Глава МИД России Сергей Лавров.Глава МИД России Сергей Лавров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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3 октября на заседании Валдайского клуба — одной из самых авторитетных дискуссионных площадок Евразии — выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Приводим самые интересные тезисы его речи.

О САМОЙ ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ

— Ближний Восток превратился в площадку для безрассудных экспериментов, которые привели к трагическим последствиям. Корень того, что там происходит, отмечен в докладе Валдайского клуба: «Суверенитет одних государств уже не ограничивает другие государства в их действиях».

— В 1980-е годы американцы финансировали афганских моджахедов. Как результат — появилась «Аль-Каида»*, которая нанесла по Америке удар 11 сентября 2001 года. Уже тогда можно было сделать вывод: делать ставку на террористов, надеясь, что он не выйдут из-под контроля, — преступно. Другой пример — вторжение [США в 2003 году] в Ирак привело к появлению «Исламского государства»*. [*Террористические организации, запрещённые в РФ и многих других странах — ред.]

— Победители в Холодной войне почувствовали свою безнаказанность — «как хочу, так и ворочу». А когда мы по просьбе сирийского правительства вмешались, чтобы защитить страну от террористов, — то западные партнёры возмутились: почему мы позволили себе то, что раньше позволяли себе лишь они?

О ПОСЛЕДСТВИЯХ «АТАКИ ДРОНОВ» НА САУДОВСКУЮ АРАВАИЮ

Вашингтон задался целью демонизировать, изолировать и принудить к капитуляции Иран. Те обвинения, которые звучат в его адрес, не подкреплены доказательствами. Слов нет — безопасность в Персидском заливе нужно обеспечивать. Но предложение Ирана — обеспечить её для всех, без каких-либо исключений.

— Американцы — это купцы: либо покупай наше оружие, либо по другим направлениям зажмём. Но у нас совершенно другой подход: мы ничего не навязываем другим странам помимо их воли.

О ПЛАНАХ США ПО ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ

— [Из-за политики США] решение по урегулированию палестино-израильского конфликта отбрасывается. Нам уже два года [Вашингтон] обещает некую «сделку века» [между палестинцами и израильтянами], которой до сих пор нет.

— Неурегулированность палестинской проблемы является единственным серьёзным фактором, работающим на распространение экстремистской идеологи, в том числе среди молодёжи. 70 лет назад людям обещали, что на этой территории будет два государства. На этих проблемах и играют вербовщики террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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