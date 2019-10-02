Андрей Малахов покаялся за скандальные слова о смерти сына миллионера

Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" извинился за свои слова о гибели сына миллиардера Александра Маругова. Телеведущий обратился к киргизскому народу на их родном языке, отметив, что изначально его слова были неправильно поняты.

Андрей Малахов отметил, что приносит извинения и от себя лично, и от всей команды, работающей над шоу "Прямой эфир". "Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!", - сказал телеведущий.

Он вспомнил про древнюю мудрость киргизского народа: "Умей слушать и будешь услышанным". Ранее Андрей Малахов уже заявлял, что сожалеет из-за разразившегося международного скандала, который он невольно спровоцировал. По его словам, благодаря передаче мать жертвы аварии впервые услышала слова сожаления и раскаяния от представителя человека, по вине которого, по его словам, произошла авария.

Напомним, скандал разгорелся после эфира программы "Прямой эфир", озаглавленной как "Загадочная смерть сына «колбасного короля»: случайность или спланированное убийство?". Темой передачи 24 сентября стала гибель 25-летнего сына миллиардера Владимира Маругова - Александра Маругова-младшего. Молодой человек на мотоцикле столкнулся с такси, которым управлял гражданин Киргизии Исламбек Акбаров. Именно его предварительно называют виновником ДТП. В рамках шоу "Прямой эфир" Малахов предположил, что Акбаров мог "умышленно убить" сына колбасного короля за деньги. Это вызвало возмущение в соцсетях среди граждан Киргизии. Они потребовали от телеведущего извинений.

Напомним, смертельное ДТП произошло 8 июля 2019 года на Фрунзенской набережной в Москве. Столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний Исламбек Акбаров. Мотоциклом управлял сын совладельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Александр Маругов. От полученных травм Маругов-младший скончался в больнице. Таганский районный суд Москвы на два месяца арестовал Акбарова по обвинению в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.