2019-10-02T15:03:49+03:00
Звезды

Андрей Малахов покаялся за скандальные слова о смерти сына миллионера

Телеведущий обратился к киргизскому народу
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Андрей МалаховАндрей МалаховФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" извинился за свои слова о гибели сына миллиардера Александра Маругова. Телеведущий обратился к киргизскому народу на их родном языке, отметив, что изначально его слова были неправильно поняты.

Андрей Малахов отметил, что приносит извинения и от себя лично, и от всей команды, работающей над шоу "Прямой эфир". "Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!", - сказал телеведущий.

Он вспомнил про древнюю мудрость киргизского народа: "Умей слушать и будешь услышанным". Ранее Андрей Малахов уже заявлял, что сожалеет из-за разразившегося международного скандала, который он невольно спровоцировал. По его словам, благодаря передаче мать жертвы аварии впервые услышала слова сожаления и раскаяния от представителя человека, по вине которого, по его словам, произошла авария.

Напомним, скандал разгорелся после эфира программы "Прямой эфир", озаглавленной как "Загадочная смерть сына «колбасного короля»: случайность или спланированное убийство?". Темой передачи 24 сентября стала гибель 25-летнего сына миллиардера Владимира Маругова - Александра Маругова-младшего. Молодой человек на мотоцикле столкнулся с такси, которым управлял гражданин Киргизии Исламбек Акбаров. Именно его предварительно называют виновником ДТП. В рамках шоу "Прямой эфир" Малахов предположил, что Акбаров мог "умышленно убить" сына колбасного короля за деньги. Это вызвало возмущение в соцсетях среди граждан Киргизии. Они потребовали от телеведущего извинений.

Напомним, смертельное ДТП произошло 8 июля 2019 года на Фрунзенской набережной в Москве. Столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний Исламбек Акбаров. Мотоциклом управлял сын совладельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Александр Маругов. От полученных травм Маругов-младший скончался в больнице. Таганский районный суд Москвы на два месяца арестовал Акбарова по обвинению в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Андрей Малахов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Обязательно будем это делать": Путин пошутил о вмешательстве в выборы США
Елизавета II отказалась делать операцию
Путин заявил, что строительство "Северного потока-2" не связано с политикой
В Кремле опровергли сообщения об отставке главы ФСИН
В Кремле позитивно встретили новость о подписании формулы "Штайнмайера"
Сопротивление Дании "Северному потоку-2" сравнили с плевками в колодец
Американские сенаторы призвали ввести санкции против Чайки и Корниенко
Бэнкси запустил собственный бренд и открыл выставочный зал
Минобороны заявило об отсутствии необходимости испытывать С-500 в Сирии
В Великобритании из-за урагана «Лоренцо» эвакуированы тысячи семей
ГИБДД будет выключать камеры фиксации нарушений в плохую погоду
Подготовка к будущей профессии: Алтайский край направил 40 млн рублей на обновление базы для обучения детей-инвалидов
В Союзе композиторов назвали смерть Канчели большой утратой
Умер Карел Готт - чешский эстрадный исполнитель
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием установления дипотношений
Названы города России, в которых быстрее всего тает вечная мерзлота
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью пенсионеров
Вдова Данелии рассказала о болезнях Канчели
Минэнерго рассчитывает провести "Северный поток-2" через воды Дании
Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе