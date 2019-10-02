Мария Шарапова не хочет приезжать в Россию

Экс-первая ракетка мира отказалась приезжать на Кубок Кремля, где ее всегда ждали с распростертыми объятиями. Вместо этого она предпочла маленький турнир в крошечном Люксембурге. Действительно, зачем опять привлекать к себе внимание полного стадиона, раздавать интервью и участвовать в тусовках когда у тебя голова занята совсем другим.

Победительница пяти турниров «Большого шлема», которая сейчас находится на 137-м месте в рейтинге, явно завязывает со спортом. И просто еще дорабатывает оставшиеся контракты. А на горизонте другая карьера, где тоже можно покрасоваться на подиуме.

Маша, судя по ее соцсетям, уже почти не тренируется, зато она только что она побывала на показе мод в Givenchy в Париже, откуда гораздо ближе до Люксембурга, чем до Москвы.

И вообще ее последние поездки на родину оказались довольно скандальными. Два года назад она вылетела с Кубка Кремля в первом же круге. А в январе этого года на турнире в Санкт-Петербурге снялась перед второй встречей, заявив, что «ручка болит». Но больше всего болельщиков, заполнивших арену в ожидании звезды, взбесил тот факт, что Маша, вместо тог, чтобы извинится, опубликовала фото как она сходила в Эрмитаж и Мариинский театр. При этом появились слухи, что только за приезд на турнир ей заплатили чуть ли не 400 тысяч долларов.

Словом, может и правильно, что она больше не хочет подобных скандалов. А ничего другого на корте 32-летняя теннисистка, похоже, сделать уже и не сможет.