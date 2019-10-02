2019-10-02T14:58:30+03:00
Экономика

Минтруд доложил о плюсах и минусах четырехдневной рабочей недели

Ведомство считает, что эта идея вполне вписывается в нынешний Трудовой кодекс
Елена ОДИНОКОВА
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Минтруд подготовил для правительства доклад о том, чем может для страны обернуться переход на четырехдневную рабочую неделю. Обсудив идею с работодателями и профсоюзами, а также другими министерствами, ведомство нашло в ней и минусы, и плюсы. Итак...

МИНУСЫ

Сокращение рабочей недели приведет к росту затрат на рабочую силу и повышению себестоимости продукции. Подразумевается, что платить за меньшее время людям будут столько же, как сейчас при пятидневке. Отсюда и рост затрат: в расчете на час времени работник будет стоить дороже.

ПЛЮСЫ

-У людей будет больше времени на спорт, культуру, отдых, больше возможностей для личного и профессионального развития.

-У работодателей - меньше проблем с охраной здоровья сотрудников.

-В итоге может повыситься эффективность труда.

-И у россиян больше времени станет оставаться на семью, что с учетом нынешних демографических проблем тоже важно.

Сухой остаток — идея будет обсуждаться дальше. Этим займется Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (три стороны — это правительство, работодатели и профсоюзы).

В Минтруде также сочли важным пояснить: четырехдневка вполне вписывается в действующий Трудовой кодекс. Ведь минимальный порог продолжительности рабочего времени там не установлен. Так что если кто хочет — может сокращать сотрудникам трудовую неделю, оставив то же жалование, хоть сейчас. Кроме того, в ТК прописана такая опция как гибкий рабочий график — по взаимному согласию работодателя и сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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