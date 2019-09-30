Ценная бумага – ценный капитал

Тогда вам нужно ознакомиться с разработанной Министерством экономического развития России на основе постановления правительства № 532 от 30 апреля 2019 года программой господдержки выхода малого и среднего бизнеса (МСП) на фондовый рынок. Эмитент - это компания малого или среднего бизнеса, которая разместила на фондовой бирже свои акции и облигации. А Минэкономразвития на основе поданной фирмой заявки возместило часть затрат по выпуску этих ценных бумаг, а также выплат купонного дохода: процентов по облигациям, которые производит эмитент в пользу их держателей.

Давайте разбираться: до сих пор большинство предприятий МСП получали необходимые средства за счет банковских кредитов. Однако могут быть и более эффективные способы. Смотрите: к примеру, ваша компания действует в сезонной сфере - у вас горячие периоды, дающие основную прибыль, и приличное затишье. В таком случае вам бы понадобился индивидуальный, гибкий график возврата заемных средств и их привлечения, а не ежемесячный или ежеквартальный в случае погашения банковских кредитов. Ваша компания выпустила облигации, и облигационный выпуск можно погашать в конце срока, а купонный доход платить не раз в месяц, а два раза в год. Таким образом, немалому количеству предприятий выход на фондовый рынок окажется более выгодным способом получения капитала, нежели банковский кредит.

Итак, основные параметры программы следующие: субсидию получает компания, прошедшая отбор Минэкономразвития. Эта процедура производится не менее двух раз в год. Сумма субсидии на размещение ценных бумаг - до полутора миллионов рублей, или 2 процента от объема размещенных средств. При этом ограничений количества субсидий на дополнительные эмиссии нет. Сумма субсидии купонного дохода - до 70% от объема процентных выплат. Претендовать на субсидии имеют право фирмы, представленные в реестре МСП и не имеющие налоговых задолженностей. В первую очередь получить субсидии для выхода на фондовый рынок смогут компании, занятые в сфере строительства, туризма, сельского хозяйства, медицины.

Планируется, что прием заявок будет производиться в 2019 - 2024 годах до 1 июля и 1 октября. Комиссия примет решение о предоставлении субсидии максимум за 50 дней. При этом весь пакет документов, поданный компанией в Министерство экономического развития, будет направлен для проверки в АО «Корпорация МСП».

Конечно, нужно узнать, как инвестировать средства в выпуск ценных бумаг. Для этого фирме надо подать заявку на фондовую биржу и пройти процедуру листинга, то есть проверку на соответствие акции или облигации предъявляемым биржей требованиям. После этого бумагу включают в Список ценных бумаг, которые допускаются к торгам.

В нынешнем году объем субсидий равен 305 миллионам, в 2022 году - 1,5 миллиарда и 2023-м - 1,1 миллиарда рублей. Обратите внимание: руководитель службы Центробанка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута заявил:

- Меры поддержки, направленные на повышение доступности инструментов фондового рынка для малого бизнеса, помогут снизить риски инвесторов. Они направлены не на привлечение компаний, а на то, чтобы сделать их выход на биржу и обслуживание выпуска облигаций более привлекательными экономически. Это понижает совокупные риски как инвестора, потому что снижает вероятность дефолта компании, так и риски самой компании.

Дело для вас может быть совсем новым, но получение значительных дополнительных средств окупится быстро.