2019-10-02T17:12:50+03:00
Телевизор

Иван Охлобыстин покажет, куда тратит свои деньги

С 25 октября артист вместе со своей семьей станет героем персонального реалити-шоу
Антонина ВЕТКИНА
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В анонсе шоу Иван Охлобыстин с женой пародируют известную картину Гранта Вуда "Американская готика"В анонсе шоу Иван Охлобыстин с женой пародируют известную картину Гранта Вуда "Американская готика"
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Шестикратный отец - четырех дочерей и двоих сыновей, актер, сценарист, режиссер и, наконец, священник «в запасе» - все это он, Иван Охлобыстин.

Ему 53, но пороху в его пороховницах как в 17. И эту энергию ему надо все время куда-то девать, а то разорвет. Многие годы Иван с нами каждый день - в сериалах, фильмах, в рекламе (из свежего: «инфекция гор-р-р-р-р-р-ла!»). А скоро Ивана и его близких в нашей жизни будет еще больше: 25 октября канал ТВ-3 запускает семейное реалити-шоу «Охлобыстины». Большой загородный дом семьи на Новорижском шоссе уже нашпиговали видеокамерами. Впервые будничная жизнь суперзвезды откроется для чужих глаз.

- Обычно все уверены: если ты знаменитость, то единственная проблема, которую ты должен решать - это куда потратить нескончаемый поток денег, - рассказывают о замысле шоу на канале. - Пора узнать правду о жизни тех, кого мы видим на экране и на обложках.

Главная идея проекта - в том, чтобы показать, семья Ивана и Ксении Охлобыстиных - самая обычная. Ведь даже многодетность - не что-то из ряда вон выходящее, в России полно таких семей.

- Иван впервые впускает в свой дом и семью зрителей всей страны - ближе просто некуда, и каждый сможет почувствовать себя членом это огромной семьи,- обещают на ТВ-3.

В идее семейного реалити нет ничего нового. В начале 2000-х в США выходило шоу «Семейка Осборнов» про семью легендарного рокера Оззи Осборна. 12 лет подряд там же, в Америке, идет проект «Семья Кардашьян» о реальной жизни обычной женщины и ее шестерых детей. За это время члены семьи стали настоящими звездами - теперь во всем мире знают, например, Ким Кардашьян, и заработали кучу денег.

«Охлобыстины» С 25 октября/19.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рудковская раскроет правду про Плющенко и шоу-бизнес Похоже, нас ждет бум семейных реалити. Телеканал «Супер» анонсировал выход шоу «#ЯнаСупер». В центре внимания - семья продюсера Димы Билана Яны Рудковской.

Камеры будут следовать за Яной и членами ее семьи (ее муж, напомним, олимпийский чемпион Евгений [Плющенко) всюду: на светских тусовках, бизнес-встречах, в путешествиях, проникнут в кабинеты врачей и кулуары шоу-бизнеса.

Жизнь продюсера Яны Рудковской полна забот и лишений. Фото: канал "СУПЕР"

Жизнь продюсера Яны Рудковской полна забот и лишений. Фото: канал "СУПЕР"

Публика знает ее по гламурным фотографиям, красным дорожкам. Она ведет роскошную жизнь, о которой большинство не могут и мечтать. Но никто не освобождал ее от обычных женских забот о детях, муже, доме. Премьера запланирована на осень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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