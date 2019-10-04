Сдавайте мусор в экотехнопарки

Решение о строительстве экотехнопарков уже приняли многие российские регионы, однако не всем из них удалось справиться с собственными планами. Мы выяснили, как обстоит дело с этими объектами сегодня.

Наряду с мусоросжигательными заводами и полигонами экотехнопарки являются важнейшей составной частью будущей инфраструктуры системы обращения с отходами. В отличие от двух других типов объектов экотехнопарки могут объединять в своем составе несколько предприятий, отстоящих друг от друга на тысячи километров. Главное – это то, что внутри экотехнопарка происходит разделение мусора на перерабатываемые и неперерабатываемые фракции. Часть отходов – металл, стекло, пластик и бумага – получают вторую жизнь, другая часть сжигается, а то, что нельзя ни переработать, ни сжечь, подлежит складированию в местах, предназначенных для длительного хранения.

Российские власти подошли к строительству экотехнопарков с грандиозным размахом – согласно территориальным схемам обращения с отходами они должны появиться во многих регионах, причем в некоторых – даже не по одному. Но пока воплотить в жизнь принятые решения смогли далеко не везде.

Например, в Алтайском крае должно быть построено сразу два экотехнопарка. Вместе с другими объектами сферы по обращению с отходами – мусороперегрузочными станциями, полигонами и т.п. – проект оценили в четыре миллиарда рублей. Но таких денег в регионе просто не оказалось, и когда они там появятся, пока не известно.

- Мы сделали все возможное для того, чтобы предусмотреть механизмы цивилизованного оборота мусора на территории Алтайского края. Это те значения, которые в действительности могли бы создать нормальный оборот отходов и их полную переработку - то, что сегодня требуется основными целями и задачами, - заявил глава регионального Минприроды Владимир Попрядухин. - Но вместе с тем у нас не было четкого понимания, за счет чего она будет реализована. Мы для себя представляли, что финансовых ресурсов со стороны Алтайского края в силу наших обстоятельств по формированию бюджета и дотационности мы не дождемся.

Зачем нужно было создавать заведомо невыполнимую схему, и кто теперь будет решать экологические проблемы Алтая, остается неизвестным.

Похожая ситуация сложилась и в Рязанской области. Там «мусорная» реформа тоже пока пробуксовывает – тарифы на вывоз отходов не утверждены, а планы строительства собственного экотехнопарка так и остаются просто планами. Впрочем, губернатор области Николай Любимов хорошо понимает важность решения проблемы с переработкой мусора, так что можно надеяться, что раньше или позже рязанцы свой экотехнопарк все же получат.

Псковские власти тоже запланировали построить два экотехнопарка, но и у них пока дальше планов дело не пошло. По предварительным подсчетам, региону придется найти на их строительство миллиард рублей. Так что пока в Пскове смогли только подыскать три участка, на которых к 2022 году должны начать работу экотехнопарки.

Однако не везде к мусорной проблеме отнеслись без внимания - есть и несомненные успехи. Например, в Приморье экотехнопарк уже находится в стадии строительства.

- Экотехнопарк — это может быть не одна точка, это может быть конгломерат из нескольких точек, распределенных по всему Приморскому краю. На сегодняшний день мы имеем экотехнопарк в ТОР "Надеждинская", который реально строится и будет введён в эксплуатацию в 2020 году, - рассказал первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор", советник вице-губернатора по вопросам ТЭК и ЖКХ Сергей Лазарев. - Инвесторы смогут присоединяться, подавать свой инвестиционный план в администрацию края и запускать проект, а мы уже сможем понимать, куда и кому продавать сортированные отходы.

В близкой к запуску стадии находится и «Экотехнопарк Калуга». В настоящее время на нем продолжаются работы, но уже в 2020 году он примет на сортировку и переработку первые тонны мусора.

Еще один экотехнопарк может появиться в будущем в Архангельской области. На станции Шиес уже оборудована строительная площадка, подготовлена логистическая инфраструктура, на подходе – изыскательные работы и разработка детального проекта. Параллельно ведется оформление необходимой документации и получение предусмотренных законодательством разрешений.

Хочется надеяться, что примеру Приморья и Калуги со временем последуют и остальные регионы, решившие навести порядок в своих «мусорных» делах. Как показывает практика, единственное, что для этого необходимо – это желание. Если в региональном бюджете не хватает средств, всегда можно обратиться к инвесторам – ведь переработка мусора в мире считается далеко не самым невыгодным делом, а в некоторых странах она составляет существенную часть местной экономики. Пора и российским предпринимателям позаботиться об экологии, не упуская при этом и собственную прибыль.