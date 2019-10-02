Дорожным камерам, что ошибаются, "опустят веки"

Адвокаты и суды уже наработали практику, которая позволяет оспаривать штрафы. Порой спорные квитанции сыпятся в почтовые ящики автолюбителей с одних и тех же дорожных камер. Причины банальны: где-то постоянно стоит туман, где-то идут блики, да и техника тоже часто выходит из строя. Теперь часто ошибающиеся камеры будут незамедлительно отключать.

Об этом "Комсомолке" сообщили в ГИБДД России. На основе анализа жалоб граждан, инспекторов и судов таким умирающим камерам будут опускать веки. Делать это будет территориальная комиссия, которая прежде чем установить новую камеру, будет осматривать местность на предмет помех и погодных условий.

Юрист и эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева заявила, что выключать камеры будут не только в случае постоянных жалоб, но также в случае урагана, сильного тумана, когда рядом сломался светофор, пропали таблички 8.23 "фотовидеофиксация", рядом ведутся дорожные работы. Документ с этим списком ограничений уже разослан в регионы.

В ГИБДД эту информацию "КП" подтвердили.

Напомним, 26 июня, на заседании Госсовета по безопасности дорожного движения Владимир Путин потребовал, чтобы средства фотофиксации перестали прятать, а дорожники предупреждали об их установке. Именно тогда было принято принципиальное решение, что штрафы за нарушение правил, которые зафиксировали неправильно установленные камеры необходимо отменять.

Однако, намного проще оказалось выключать неправильно установленные камеры. Уже сегодня автолюбитель может изучить все дорожные камеры на маршруте своего движения на карте в интерактивном разделе "Комплексы фотовидеофиксации на дорогах" на сайта ГИБДД. Сейчас туда занесены все стационарные камеры видеофиксации, но в скором времени там появятся данные о передвижных "треногах" и маршруты "парконов".