«Принял гражданство Либерии»: убийца столичного следователя вел дневник со своим жизнеописанием

1 октября в Москве прямо около здания центрального аппарата Следственного комитета России на Техническом переулке неизвестный напал на полковника юстиции Владислава Капустина. Следователь около проходной общался с гражданами. В какой-то момент, судя по записям с камер видеонаблюдения, к Капустину со спины подлетает мужчина и с силой ударяет ножом. Позже выяснится, нож — самодельный, с обмотанной скотчем рукояткой. Нападавший попытался сбежать, но не успел. Его задержали. Полковник юстиции Владислав Капустин умер в больнице.

Неизвестным оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Мужчина специально приехал в Москву и кинулся на первого попавшегося следователя. На задержании Григорьев заявил: убил сотрудника правоохранительных органов потому, что не мог вернуть себе жилье, а «его заявления выкидывали».

«Комсомольская правда» разбирается, кто такой Сергей Григорьев и почему он пошел на убийство.

Сергею Григорьеву 39 лет. По словам его матери, окончил университет водного транспорта, был смышленым парнем, а потом что-то пошло не так. Мужчину поставили на учет в психоневрологический диспансер. Свои страницы в соцсетях Григорьев почти не вел. Зато у него был блог. Написал он в него только однажды, 26 апреля 2019 года. Зато весьма обстоятельно — Григорьев сделал про себя целое жизнеописание. Где родился, в какой семье, как рос… Статус в блоге — «AIDS, HIV». В международной классификации так обозначают СПИД и ВИЧ.

Манера записей в дневнике специфичная. Слова друг от друга не отделены пробелами, а вычленить оттуда мысль довольно сложно. Публикуем переработанные фрагменты записи.

«Родился в 1979г в г. Санкт-Петербург и был прописан в Квартире Дедушки По Материнской Линии Полковник Истребитель ВВС по адресу Санкт-Петербург, ул. Есенина, 28, к2, кв48, затем посредством приватизации стал владельцем Квартиры».

Манера записей в дневнике специфичная. Слова друг от друга не отделены пробелами, а вычленить оттуда мысль довольно сложно

Родился Григорьев на самом деле в 1980 году. А вот про квартиру — чистая правда. Предполагается, что именно из-за нее начался весь сыр-бор. Во время задержания Григорьев заявил, что у него отобрали квартиру. Мать Сергея рассказала, что сына ввели в заблуждение и он продал свою долю. Известно, что Григорьев судился за эту квартиру и постоянно писал жалобы на следствие и полицейских. И в этот раз он приехал как раз, чтобы написать жалобу.

«В 1984г в течение будучи ребёнком посещал детский садик в г.Мурманск и лепил из пластилина домашних животных. В 1994г выиграл "Соревнования по-Подтягиванию" среди 2тыс учеников г. Мурманск.»

Любопытный момент и про то, что у Григорьева было … гражданство Либерии. В дневнике он рассказывает, как окончил морской университет и как пробился на производственную практику. Кстати, на одной из страниц в соцсетях Григорьв утверждает, что он вообще радиофизик.

«В 2007г принял гражданство Либерии и получил паспорт, поскольку палуба кораблей является территорией другого государства и иногда требуется иметь двойные гражданства, чтоб находиться на корабле».

Постоянно Григорьев пишет и про ОПГ «Тамбов» - и на странице ПНД №9, где он стоял на учете, и в блоге.

«В 2008г осуществлял трудовую деятельность в Экваториальной Гвинее (Африка) на Газовозе, Вышедшем С конвеера стоимостью 25млн$, принадлежащего Организованной Преступной Группировке Тамбов, приватизировавшей в северо-западном округе весь флот, весь леспром, 80% заводов».

В дневнике Григорьев пишет и что имеет награды за боевую подготовку, и как он обращался в мировой суд. Последняя запись представляет собой перечисление правовых актов и рассуждение о заражении ВИЧ.

По статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» Григорьеву грозит вплоть до пожизненного, но если его признают невменяемым — отправят на принудительное лечение.

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