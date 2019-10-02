СК предъявил обвинения командиру сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100

Следственный комитет России предъявил обвинение 42-летнему командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

- По версии следствия, командир воздушного судна, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Денис Евдокимов после катастрофы был госпитализированФото: Алиса ТИТКО

Напомним, летчик Денис Евдокимов выполнял плановый рейс SU1492 по маршруту Москва—Мурманск, но через 27 минут после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок на борту. Ранее считалось, что в лайнер попала молния, которая и вызвала пожар.

Следствие рассматривало несколько версий, включая отказ техники, неблагоприятные погодные условия, а также недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и обслуживающего персонала.

Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар самолета в аэропорту Шереметьево: люди задыхались в дыму

Самолет SSJ-100 загорелся после аварийной посадки. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа (подробности)