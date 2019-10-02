Загадочные лучи СТИВ обнаружили над Прибалтикой

Любитель астрономии из Прибалтики сфотографировал природное явление, которого два года назад вообще не существовало. Оно называется СТИВ, но никто не знает, что это такое. Самое поразительное, что эти фантомы набирают силу: еще с полгода назад их только фотографировали, глазом не замечали. Теперь же СТИВы стали яркими и броскими. Похоже, человек «сломал» что-то глобальное в окрестностях Земли, сам не понимает, что – и конец света, вполне возможно, пройдет под аккомпанемент восхитительных небесных сияний.

Виталий Копа из Риги сделал потрясающее фото в ночь на среду, 2 октября. На фотографии виден светящийся «лисий хвост», который поднимается от горизонта и стремится к зениту. Явление прекрасно наблюдалось простым глазом, пишет Копа, свечение не пульсировало, и только минут через сорок стало исчезать.

Все началось в 2017 году, когда любитель астрономии из Канады Крис Ратцлафф снимал себе полярное сияние, и вдруг заметил нечто, что полярным сиянием, конечно, не было. Соцсети быстро разнесли по миру фотографии, и ими занялся канадский же исследователь Эрик Донован. Он поднял данные со спутника Swarm, и понял, что в то же самое время спутник видел явившуюся непонятно откуда в нашей атмосфере ленту горячего газа. Эта лента висела на колоссальной высоте – 300 километров (там летает, например, МКС), ее длина составляла тысячи километров, температура – почти три тысячи градусов, и эта лента именно висела, почти не двигалась. Эрик понял, что прежде такого никогда не было.

Когда Крис узнал, что открыл нечто новое, он решил воспользоваться своим правом и дать явлению имя. Стив (Steve) – мем из его любимого мультфильма «Лесная братва». В мультике герои, когда сталкиваются с каким-нибудь чудищем, называют его Стивом. Название прижилось, потому что в НАСА заметили: из букв получается осмысленная фраза «Strong Thermal Emission Velocity Enhancement» (Сильный быстрый горячий выброс»). Ладно, имя придумали, а что это такое?

Естественно, ученые стали искать, было ли такое раньше, и вроде бы «нашли». СТИВы якобы видели еще в 1705 году, но думали, что это часть обычного полярного сияния. Понятно, почему люди тратят столько сил, чтобы ввести СТИВы в привычную картину мира. Если рядом с нами в самом деле появилось нечто, чего раньше не было, это караул-караул и надо срочно что-то делать. А так – ничего особенного не происходит вроде. Но доказательства, что СТИВы были всегда, пока выглядят шаткими. Скорее всего правда суровей: это в самом деле какое-то новое «воспаление» в атмосфере Земли. Только несколько соображений: если СТИВ принимали за полярное сияние, как могли так ошибиться, ведь полярное сияние видят на северах, а СТИВы повсюду. Далее, СТИВы явно сезонны, их не было, например, с октября 2017 года по февраль 2018 года, а такой сезонности у полярных сияний нет. Спутать сложно, а, самое главное, СТИВы нарастают на наших глазах. Явление развивается.

Только в мае американские исследователи попытались выставить более-менее приемлемую гипотезу, что же это такое. В сентябре другая группа ученых дополнила их данные. Вкратце: свечение получается, когда электроны, протоны и другие частицы0 разогреваются в самых верхних слоях атмосферы. Но механизм этого разогревания по-прежнему неясен, а это самое главное. Полярное сияние светится от тех же частиц, но свечение имеет совершенно другую природу. Там из-за воздействия высоких энергий электроны начинают скакать туда-сюда по атомным орбитам, излучая четкие, резко очерченные длины волн. У СТИВа же свечение – как от лампочки накаливания или плиты, непрерывное, то есть это просто тепло, нагрев. Дон Хэмптон из Университета штата Аляска признается: никто не знает, что это за тепло, и теперь надо изучать, как это воздействует на человечество.

Это очень напоминает лучи тепла из романа «Гиперболоид инженера Гарина». А может, в самом деле американская военщина озорует? Вспомним: СТИВ впервые заметили в Канаде, недалеко от Аляски. А на Аляске находится знаменитый секретный комплекс HAAPR, якобы сооруженный в ту пору, когда великий Никола Тесла пропал с глаз общественности и работал на закрытой военной базе. Цель комплекса известна, и это… нагрев верхней атмосферы микроволновым излучением. Все задумывалось ради климатического оружия. Тесла сам писал: когда понял, что можно вызвать цунами и ураган где угодно, страшно стало.

Но с 2017 года, как мы уже говорили, СТИВы становятся все ярче, и видят их там, где прежде никогда не видели – да вот хотя бы в Прибалтике. Военные игрушки вырвались из-под власти хозяев? Немного поисков в сети, и находим статью в местной, аляскинской газете от 22 февраля 2017 года: «Военные нагреют небо над штатом, будет живописно». Из статьи следует, что эксперименты какое-то время назад прикрыли, потому что ничего из них не получилось (правда, многие уверены что именно HAARP спровоцировал землетрясение на Гаити в 2010 году), но теперь опыты возобновляются. «Прелесть HAARP заключается в том, что это способ превратить ионосферу в плазменную лабораторию», цитирует издание представителя Министерства энергетики США. Возможно, тогда, два года назад, хорошо «превратили». И теперь не знают, что с этим делать.