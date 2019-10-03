Искусственный интеллект и интернет вещей: как работает «умная» заправка

КАЧЕСТВО – ПОД КОНТРОЛЕМ

Путь топлива на «умной» заправке, как и на любой другой, начинается с доставки и «выгрузки» его в специальные резервуары общей вместимостью порядка 100 кубических метров. Для каждого вида топлива резервуар предусмотрен свой – с маркировкой, освещением и особым устройством горловины, так что перепутать и, скажем, «разбавить» бензин дизелем или наоборот физически невозможно. Но даже если бы это случилось, это тут же заметили бы датчики, расположенные в каждом резервуаре.

Участие персонала станции в сливе бензовоза минимально – за всем следит автоматика.

- Каждый резервуар – отдельная система, которой управляет электроника, - рассказывает Антон Глухов, начальник управления организации розничных продаж сети АЗС «Газпромнефть» в России. – На дне установлены чувствительные датчики, которые позволяют в автоматическом режиме измерять плотность продукта, его температуру, объем и сигнализировать о наличии примесей – например, воды. Поэтому мы можем быть уверены в том, что с наших заправок клиентам отпускается только качественное топливо.

Данные датчиков из резервуаров выводятся на экран консоли уровнемера, которая висит на виду у персонала АЗС. В случае отклонения параметров от нормы прибор подаст сигнал, и резервуар перекроют.

С каждой партии водители бензовозов отбирают арбитражные пробы. Они заливаются в бутылки, маркируются и помещаются в специальный закрытый металлический шкафчик тут же, неподалеку от резервуаров. Это нужно на случай нештатных ситуаций – например, если клиент останется недоволен качеством топлива, и нужно будет перепроверить партию. Дополнительно не реже раза в месяц качество топлива на каждой заправке проверяет приезжающая мобильная лаборатория – ее визиты всегда неожиданность для персонала.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИЛЛИЛИТРА

По сложной сети подземных трубопроводов (на АЗС ее протяженность может достигать 200 с лишним метров) топливо попадает в топливораздаточную колонку – это, если говорить простыми словами, тот агрегат, к которому подключены шланги с заправочными пистолетами. Здесь, разумеется, тоже все непросто: каждая колонка – сверхточное устройство, абсолютно все аспекты работы которого контролирует современная электроника.

Так, например, пистолеты в колонках станций «Газпромнефть» связаны с объемомерами – это специальные устройства, которые определяют, сколько топлива было отпущено каждому клиенту. Эти данные объемомеры сверяют с показаниями датчиков резервуаров, показывающих, сколько топлива из них выбыло, и с данными кассового аппарата: цифры должны в точности совпадать. Отчет о сверке составляется автоматически в конце каждой смены. Получается, что при таком контроле недолив полностью исключен.

Внутри колонки – электроника. На всех важных узлах и датчиках стоят пломбы уполномоченных госповерителей и технических служб – у персонала нет доступа к настройкам оборудования.

- Каждую топливораздаточную колонку ежемесячно проверяют на точность выдачи топлива, - продолжает наш собеседник. – Это делает сервисная организация. Также обязательные ежедневные проверки выполняют сами наши сотрудники. Кроме того, проверить точность налива может попросить любой наш клиент – это его право как потребителя.

ВЕЩИ «ГОВОРЯТ» С ВЕЩАМИ

Одним из важнейших узлов в системе заправок – а заодно и главной инновацией сети АЗС «Газпромнефть» за последние годы – является мониторинговый центр инфраструктуры. Это сложная интеллектуальная система, к которой подключено все оборудование на станции – от уровнемеров и заправочных колонок до холодильников и кофеварок. Ни у одной другой топливной компании в России ничего подобного пока не существует.

- По сути это и есть тот интернет вещей, о котором в последнее время так много говорят, - отмечает Сергей Цыкунов, руководитель по операционной деятельности сети АЗС «Газпромнефть» в России. - Когда вещи общаются с вещами. Это очень прозрачная система. В режиме реального времени она показывает, что прямо сейчас происходит на станции: как прошел слив бензовоза, в порядке ли качество топлива, когда пора заказывать новую партию и многое, многое другое. Доступ к этой информации есть как у управляющего АЗС, так и у специалистов, работающих в офисах.

Искусственный интеллект следит за запасами топлива и подсказывает управляющему, когда пора заказывать новую партию.

РЕМОНТИРОВАТЬ ДО ТОГО, КАК СЛОМАЛОСЬ

Ну а главное преимущество этой системы, отмечают специалисты, заключается в том, что она позволяет ремонтировать оборудование еще до того, как оно сломалось. Точная работа каждого прибора зависит от десятков параметров, и искусственный интеллект отслеживает их все в режиме реального времени – на каждой из почти полутора тысяч станций «Газпромнефть» в России. Человеку такое просто не под силу.

- К примеру, на какой-то АЗС снижается скорость подачи топлива. Раньше такую неполадку удалось бы обнаружить только во время планового техосмотра, который проводится раз в 30-60 дней, – рассказывает Артемий Сайгин, руководитель проекта. – Теперь система видит ее сразу, направляет заявку в сервисную организацию, и они решают проблему, что называется, в зародыше. Такой «превентивный ремонт» – тоже новая практика, у нас в России она пока еще практически нигде не распространена.

Если на одной станций забарахлит кофемашина или погрешность ТРК подойдет к границе нормы – система сразу об этом сообщит.

С внедрением мониторинга, констатирует наш собеседник, оборудование на заправках стало работать практически бесперебойно, а риск аварийных ситуаций упал до нуля. Ну а самое главное – каждая заправка теперь стала представлять собой, фактически, самостоятельную «умную» систему, в работе которой сведена к минимуму роль человеческого фактора. А это значит, будущее уже наступило – и вы лично можете почувствовать это каждый раз, когда будете заезжать заправиться на АЗС «Газпромнефть».