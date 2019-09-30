Раскрутиться в бьюти-индустрии помогла новая фишка

Салоны красоты традиционно считаются малорентабельным видом бизнеса, однако предприимчивой девушке удалось невозможное - построить успешную сеть с нуля всего за два года.

Цифры развития

• Около 3 000 000 рублей - общие вложения в открытие первой студии.

• Через 2 месяца студия окупилась.

• Через 3 месяца студия принесла первую прибыль.

• На данный момент сеть насчитывает 4 успешные студии красоты.

В столицу Катя приехала в 16 лет из Челябинска - учиться. Но о собственном деле задумалась еще на первом курсе. Перед глазами был пример мамы, которая всю жизнь занималась продажей одежды.

- Конечно, во время учебы я, как и все студентки, пробовала свои силы в найме: работала и няней, и официанткой, - рассказывает девушка. - Но я знала, что это временно: у меня были большие планы на будущее.

Впрочем, продолжать мамино дело девушка не хотела: бизнес ради денег ее не интересовал.

- Я хотела создать продукт, за который несу ответственность, - объясняет она. - А в случае с одеждой это невозможно: как можно отвечать за вещи, к производству которых ты не имеешь никакого отношения?

Миссия - дарить людям красоту

После окончания учебы Катя устроилась работать по специальности - менеджером по управлению проектами. И с этого момента она начала потихоньку откладывать деньги на будущее дело. А затем - вышла замуж, родила сына и ушла в декрет.

- И во время декрета у меня в голове возникло четкое понимание того, с чего я хотела бы начать, - поясняет она. - Бьюти-сфера мне была близка как потребителю: я понимала, как должен выглядеть продукт, который устроил бы меня и моих подруг.

Кроме того, работу студии красоты можно было контролировать на всех этапах: от выбора лака до обучения мастера, который будет его наносить. А это именно то, чего Волкова и хотела от собственного дела.

Решено - сделано: в начале 2017 года Екатерина вместе с мужем открыли в Москве первую студию неподалеку от ТТК. Специфика бывшего рабочего района, основными «точками притяжения» которого были эконом-магазины и пивные ларьки, позволила сэкономить на аренде: предприниматели сюда не слишком рвались. Однако Кате удалось увидеть в промышленном квартале потенциал для развития.

- Здесь заканчивалась стройка нескольких жилых комплексов, на жителей которых мы и сделали ставку, - объясняет она.

Расчет простой: покупатели квартир в новых ЖК, как правило, люди обеспеченные. Но в районе для них не было инфраструктуры, к которой они привыкли: магазинов, кафе, салонов красоты. Поэтому любые предложения предпринимателей новые жильцы должны были встретить с энтузиазмом.

- Муж помог мне с половиной суммы на запуск и всей мужской работой: ремонтом, установкой техники, - рассказывает Волкова.

Впрочем, открытие для студии красоты - это в лучшем случае полдела. С беспощадной статистикой неудач коллег по бьюти-цеху, не проработавших и полгода, начинающая предпринимательница была хорошо знакома.

- Конкуренция на этом рынке - огромная! - считает она. - Качество сервиса и услуг - везде достаточно высокое. Поэтому для того, чтобы обратить на себя внимание, нужно было сделать то, чего не делал еще никто.

Поэтому девушка решила сделать необычный ремонт.

Фотозона для «живущих в сети»

На конец 2016 - начало 2017 годов пришелся пик популярности Инстаграма. Пользовательницы соцсети искали места, где можно было сделать красивое фото и запостить его себе на страничку. Именно поэтому свою первую студию Екатерина решила превратить в фотозону. Вместе с дизайнером по интерьеру она разработала проект оформления помещения: экзотические цветы и необычную мебель, по задумке предпринимательницы, должна была оценить каждая девушка, «живущая в сети». И это сработало!

- Посетительницы с удовольствием фотографировались у нас и выставляли снимки с хештегом студии, - рассказывает она. - А для того, чтобы еще больше привлечь внимание к хештегу, я приглашала в студию блогеров, которым мастера оказывали услуги по бартеру - за упоминание.

Перед новогодними праздниками спрос на услуги в новой студии впервые превысил предложение: клиентов было столько, что мастера дежурили без выходных, а для того, чтобы немного разгрузить администраторов, Катя сама встала за стойку рецепции: записывала клиентов, принимала оплату и убирала помещение.

А бесплатный кофе с конфетами, бонусы для постоянных клиентов и профессиональные мастера, которых жителям района уже не нужно было искать в центре, окончательно закрыли маникюрный вопрос не только «на районе», но и во всем округе.

Счастье для всех

За год работы студия принесла прибыль, позволившую девушке открыть еще три салона - два за ТТК и один в центре. По словам Волковой, развивать бизнес ее подстегивала идея сделать лучше жизнь людей, которые с ней работают.

- Смысл жизни каждого из нас в том, чтобы делать счастливым не только себя, но и других, - поясняет она. - Себя я счастливой сделала, а чтобы помочь сотрудникам развиваться и зарабатывать деньги на собственные желания - одного салона было недостаточно: он бы не смог предоставить им тех возможностей для роста, которых они заслуживали.

И этот подход было оценен сотрудниками по достоинству. Сегодня в ее студиях работает стабильная команда мастеров, а текучка сведена к минимуму, что в бьюти-индустрии - большая редкость. В ближайших планах Волковой - масштабировать опыт в формате франшиз, которые, как она считает, будут разлетаться быстрее горячих пирожков. Ведь в отличие от последних, ее продукт можно оценить перед покупкой: Катя, как и прежде, лично отвечает за каждую каплю лака с кисточки мастера в своих салонах.

Как повторить успех сегодня

Свой проект Екатерина Волкова запустила еще до начала эпохи проекта «Мой бизнес». Тогда на рынке были немного другие правила и возможности. И в то время фраза про то, что только 20% стартапов остаются на рынке, была справедлива. Кому-то повезло поднять компанию за счет своих знаний и денег. А кому-то не хватило ни знаний, ни денег. Господдержка малого и среднего бизнеса работала, но не была настолько комплексной, структурированной и удобной, как сегодня.

Центры «Мой бизнес», открывающиеся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», уже оказывают помощь всем, кто хочет реализовать или уже реализует свой предпринимательский талант. На данный момент открыто 48 таких центров. В них в формате «единого окна» предприниматели получают любую поддержку - образовательную, консультационную, имущественную, финансовую.

- Минэкономразвития находится в постоянном контакте с предпринимателями, и мы осознали, что бизнес заинтересован в ещё большем профессиональном общении, в том числе через создание предпринимательских сообществ, - пояснила заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина. - Поэтому внутреннее наполнение центров «Мой бизнес» - это не только окна консультаций, но и прежде всего пространства для мероприятий (коворкинг, лекторий, конференц-зал, бизнес-инкубатор, центр молодежного инновационного творчества).

Менеджеры сопровождают развитие компании от регистрации до перехода в категорию среднего бизнеса. Предусмотрены десятки мер, касающиеся выплат субсидий, грантов, разработаны программы льготного кредитования и микрозаймов. На образовательных курсах можно обновить свои бизнес-знания. А на встрече с экспертами центров «Мой бизнес» вы получите консультации по любым вопросам развития бизнеса - от подбора помещения под офис, магазин и вплоть до выхода на зарубежные рынки.

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